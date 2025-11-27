用陰陽合約虛假賣大學宿舍 通姦除罪化推手詐貸1.6億 深夜移送北檢

調查局接獲檢舉，指富邦綜合開發董事長周方慰，被控以持有嘉義南華大學集賢樓宿舍產權名義，先以1.12億元與璽美公司簽立不實買賣契約，再與鈞言公司簽立AB契約，表面上以1.6億元將產權賣給鈞言，實際上卻拿2.3億的假契約向板信商銀貸款，成功詐貸1.61億元；台北市調查處27日搜索約談13人到案，周方慰與黃美芳稍早移送台北地檢署複訊，全案朝違反銀行法、侵占等罪偵辦。

調查另發現，鈞言公司也與宸興公司簽立假租約，同樣向板信商銀申請紓困貸款，成功詐貸3000萬元，調查局同步約搜索談宸興負責人張宸豪到案，檢方訊後命張男100萬交保，但張男湊不出錢，改降保50萬元離去。

據了解，周方慰曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」，但他過去以假律師名義違法承攬民事訴訟，還用裸照恐嚇前女友說，「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」，強迫對方簽下1000萬元「分手賠償」本票。法院依違反律師法、恐嚇取財未遂罪判處1年徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

檢調追查，周方慰曾任富邦綜合開發公司董事長，當時買下嘉義南華大學賢樓房產，與校方簽訂校外學生套房宿舍包租契約，後因履約租金問題延伸民事訴訟，南華同意和解，開立14張支票、總金額2850萬賠給富邦公司，但周男卻侵占這筆款項，挪為買其他房產之用。