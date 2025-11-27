中風男將帳戶賣給詐團獲利3萬 判刑6月 並賠被害人250萬

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣曾中風的謝姓男子因沒有工作，將銀行帳戶以3萬元代價賣給詐團使用，害4名被害人共把656 萬元匯入謝男帳戶，詐團再把錢轉匯一空，謝男被彰化地方法院依洗錢罪判刑6月，併科罰金3萬元，還得賠償其中一名被害人250萬元。

判決書指出，謝男是去年11月間透過Line群，把自己一個銀行帳號及網路銀行帳號、密碼以3萬元賣給詐騙集團。詐欺集團成員則在IG、臉書上刊登投資訊息，誘騙4名被害人匯錢投資股票等，保證獲利，同月4名被害人分別把123萬、250萬、202萬、81萬元匯到謝男帳戶，詐團也立即再將錢轉匯一空，被害人報案時為時已晚。

謝男聲稱他先前曾中風、無法工作，平常都靠補助金生活，檢察官依洗錢罪將他起訴，並求處8年有期徒刑，不過法官審酌謝男本身未實際參與詐欺犯行，責難性較小，將他判刑6月，併科罰金3萬元，還需再沒收犯案得款的3萬元。

而其中一名被害人也已向謝男求償損失的250萬元，謝男表示沒錢可賠，但法官仍判需賠250萬元，全案可上訴。

曾中風的謝姓男子因沒有工作，將銀行帳戶以3萬元代價賣給詐團使用，被彰化地方法院判刑6月，還得賠償其中一名被害人250萬元。記者林宛諭／攝影
