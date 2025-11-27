快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信嘉義處假鋼筋採購詐貸案 6被告獲緩刑並須支付公庫、法治教育

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

中華電信嘉義營運處爆發以鋼筋採購為名、實為協助周轉的假交易詐貸案。嘉義地方法院審理後認定，包括前副總黃男等6名被告，明知交易為虛構，仍共同安排採購流程、製作不實驗收紀錄與發票，向公司詐得3案合計3411萬餘元。法院考量各被告犯罪情節、家庭經濟狀況及再犯之可能性，均宣告緩刑並科以向公庫支付金額及法治教育課程。可上訴。

判決書表示，主導借貸的廖姓被告因資金周轉問題，與中華電信嘉義處相關人員商議後，以鋼筋買賣為外觀設計3項工程採購案；黃、林、林、黃等承辦人員則協助安排合約及流程，另有張姓被告提供大小章與相關文件

檢方調查，中華電信並未向2家企業社購買鋼筋，也未出售鋼筋給其他企業社，且這家企業社無鋼筋買賣業務，僅從事綁紮工作；3案工程也未曾驗收，驗收紀錄完全不實，整體交易流程與公司內部規範皆明顯不符。

法官認為，6名被告明知交易為虛構卻仍以不實發票與驗收文件請款，使公司陷於錯誤而付款，構成3人以上共同詐欺取財罪。其中廖姓被告並涉及犯罪所得3411 萬餘元，依法宣告沒收，不足部分追徵。

量刑部分，黃姓、林姓（兩人）、黃姓及廖姓等5名被告，各案均處1年，應執行1年6月；林姓被告另因涉案情節略輕，應執行1年4月；張姓被告則處1年。全數被告均宣告緩刑3至4年不等，並付保護管束；法院依涉案程度命各被告於2年內向公庫支付10萬至50萬元不等金額，及參加2至3場法治教育。

至於檢方另指6人可能觸犯證券交易法，法院檢視中華電信資本額與營收規模後認為，本案損害僅占極微比例，公司也發布重大訊息表示無重大財務影響，難認足以動搖營運或影響股價，故不構成證券交易法相關罪嫌。

中華電信採購案爆弊端，嘉義地方法院判6被告緩刑、支付負擔及法治教育。圖／本報資料照片
中華電信採購案爆弊端，嘉義地方法院判6被告緩刑、支付負擔及法治教育。圖／本報資料照片

嘉義 發票 文件

延伸閱讀

中華電擬投資本土衛星終端設備 盼形成衛星產業鏈

中華電信假交易損失3400萬 嘉院判前副總等6人緩刑

緩刑遭撤！父拿抱枕悶死吵鬧兒 藏嬰屍6年判2年要入獄

普發萬元加持好市多黑五購物周買氣爆棚 嘉義店開門人潮強強滾

相關新聞

通姦除罪化推手賣大學宿舍…涉與買家共謀墊高金額 詐貸銀行1.6億

無照律師、曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」周姓男子，時任富邦綜合開發股份有限公司董事長（非富邦集團相關企業）涉侵占嘉義某大學...

禁售日本核災五縣食品 台中市府告行政院再敗訴理由曝

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售受核能輻射汙染、日本核災五縣的食品，被行政院宣告無效，台中市...

中華電信嘉義處假鋼筋採購詐貸案 6被告獲緩刑並須支付公庫、法治教育

中華電信嘉義營運處爆發以鋼筋採購為名、實為協助周轉的假交易詐貸案。嘉義地方法院審理後認定，包括前副總黃男等6名被告，明知...

她上網購買國考證書應徵護理師獲錄取 上班2天自首判拘役

張姓女子自購物網站購入偽造考試院護理師及格證書及台中科大學士學位證書，今年5月面試高雄榮民總醫院台南分院護理師後錄取，6...

曾因涉貪遭羈押160天…高雄永安區里長無罪後獲賠32萬 再度涉貪被收押

高雄市永安區維新里長蔣福山2014年時曾因遭檢方指控要求中油包商支付回饋金，涉違反貪汙治罪條例而遭羈押160天，不過後續...

「17.5萬就賣台」 退役中校樓文卿由同袍牽線當共諜...減刑原因曝光

空軍官校飛行訓練指揮部前上校參謀官葛季賢、前中校教官樓文卿，遭控於服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我戰機操演等資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。