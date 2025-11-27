聽新聞
中華電信嘉義處假鋼筋採購詐貸案 6被告獲緩刑並須支付公庫、法治教育
中華電信嘉義營運處爆發以鋼筋採購為名、實為協助周轉的假交易詐貸案。嘉義地方法院審理後認定，包括前副總黃男等6名被告，明知交易為虛構，仍共同安排採購流程、製作不實驗收紀錄與發票，向公司詐得3案合計3411萬餘元。法院考量各被告犯罪情節、家庭經濟狀況及再犯之可能性，均宣告緩刑並科以向公庫支付金額及法治教育課程。可上訴。
判決書表示，主導借貸的廖姓被告因資金周轉問題，與中華電信嘉義處相關人員商議後，以鋼筋買賣為外觀設計3項工程採購案；黃、林、林、黃等承辦人員則協助安排合約及流程，另有張姓被告提供大小章與相關文件。
檢方調查，中華電信並未向2家企業社購買鋼筋，也未出售鋼筋給其他企業社，且這家企業社無鋼筋買賣業務，僅從事綁紮工作；3案工程也未曾驗收，驗收紀錄完全不實，整體交易流程與公司內部規範皆明顯不符。
法官認為，6名被告明知交易為虛構卻仍以不實發票與驗收文件請款，使公司陷於錯誤而付款，構成3人以上共同詐欺取財罪。其中廖姓被告並涉及犯罪所得3411 萬餘元，依法宣告沒收，不足部分追徵。
量刑部分，黃姓、林姓（兩人）、黃姓及廖姓等5名被告，各案均處1年，應執行1年6月；林姓被告另因涉案情節略輕，應執行1年4月；張姓被告則處1年。全數被告均宣告緩刑3至4年不等，並付保護管束；法院依涉案程度命各被告於2年內向公庫支付10萬至50萬元不等金額，及參加2至3場法治教育。
至於檢方另指6人可能觸犯證券交易法，法院檢視中華電信資本額與營收規模後認為，本案損害僅占極微比例，公司也發布重大訊息表示無重大財務影響，難認足以動搖營運或影響股價，故不構成證券交易法相關罪嫌。
