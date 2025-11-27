曾因涉貪遭羈押160天…高雄永安區里長無罪後獲賠32萬 再度涉貪被收押

高雄市永安區維新里長蔣福山2014年時曾因遭檢方指控要求中油包商支付回饋金，涉違反貪汙治罪條例而遭羈押160天，不過後續因法院沒有足夠證據，判他無罪，蔣福山因此提起刑事補償，獲賠32萬元，如今他再次捲入涉貪案，同樣遭羈押，後續仍待司法調查。

蔣福山從2010年12月開始就擔任永安區維新里長兼任永安區里長聯誼會主席，卻在2014年遭檢方指控，他與時任永安區里長聯誼會總幹事張財華，在2013年中油永安廠發包的永安港疏浚維護工程中，向當時的委外包商要求，因施工會造成海水混濁進而影響漁獲量，必須支付錢財。

蔣福山被控率眾到向中油永安廠抗議，張財華更2次在中油的會議室內掀桌、敲碎桌子玻璃，致中油人員頗感壓力，後來包商擔心施工延宕，因此託人希望張財華、蔣福山等人不要再進行抗爭，同意支付張財華、蔣福山各100萬元。

由於調查局人員早就掌握情資，因此在2014年5月20日事發當天交付款項當下，調查局人員當場便將張財華逮捕，隨後又傳喚蔣福山及其他涉案人員進行調查，並以涉犯貪汙治罪條例藉端勒索財物罪嫌將幾人起訴。

蔣福山當時喊冤，他是為服務選民，是替漁民出面溝通希望能夠和諧解決，但對於張財華跟人交涉拿錢之事並不知情。

張財華則矢口否認藉端向包商勒索錢財，是包商主動給錢的，不是他去藉機勒索，且抗爭也是為了漁民生計，不是為了自己。

不過法院審理後認為，實際拿錢的是張財華，但張財華不是公務員，因此不違反貪汙治罪條例，而屬於公務員的蔣福山，則沒有足夠證據證明他向包商勒索錢財，甚至監聽通聯紀錄中還錄到當蔣福山得知張財華拿錢後，還不屑地在電話中破口大罵。