快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

曾因涉貪遭羈押160天…高雄永安區里長無罪後獲賠32萬 再度涉貪被收押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市永安區維新里長蔣福山2014年時曾因遭檢方指控要求中油包商支付回饋金，涉違反貪汙治罪條例而遭羈押160天，不過後續因法院沒有足夠證據，判他無罪，蔣福山因此提起刑事補償，獲賠32萬元，如今他再次捲入涉貪案，同樣遭羈押，後續仍待司法調查。

蔣福山從2010年12月開始就擔任永安區維新里長兼任永安區里長聯誼會主席，卻在2014年遭檢方指控，他與時任永安區里長聯誼會總幹事張財華，在2013年中油永安廠發包的永安港疏浚維護工程中，向當時的委外包商要求，因施工會造成海水混濁進而影響漁獲量，必須支付錢財。

蔣福山被控率眾到向中油永安廠抗議，張財華更2次在中油的會議室內掀桌、敲碎桌子玻璃，致中油人員頗感壓力，後來包商擔心施工延宕，因此託人希望張財華、蔣福山等人不要再進行抗爭，同意支付張財華、蔣福山各100萬元。

由於調查局人員早就掌握情資，因此在2014年5月20日事發當天交付款項當下，調查局人員當場便將張財華逮捕，隨後又傳喚蔣福山及其他涉案人員進行調查，並以涉犯貪汙治罪條例藉端勒索財物罪嫌將幾人起訴。

蔣福山當時喊冤，他是為服務選民，是替漁民出面溝通希望能夠和諧解決，但對於張財華跟人交涉拿錢之事並不知情。

張財華則矢口否認藉端向包商勒索錢財，是包商主動給錢的，不是他去藉機勒索，且抗爭也是為了漁民生計，不是為了自己。

不過法院審理後認為，實際拿錢的是張財華，但張財華不是公務員，因此不違反貪汙治罪條例，而屬於公務員的蔣福山，則沒有足夠證據證明他向包商勒索錢財，甚至監聽通聯紀錄中還錄到當蔣福山得知張財華拿錢後，還不屑地在電話中破口大罵。

高雄地院法官認定蔣福山並不知情，沒有參與勒索錢財，判他無罪。事後蔣福山在2015年提起刑事賠償，指出由於他在無罪判決確定前，從2014年5月21日到10月27日之間曾被羈押160天，因此法院決定補償他32萬元。

高雄永安維新里長蔣福山再次遭控向廠商勒索，昨遭到橋頭地院羈押禁見。圖／本報資料照
高雄永安維新里長蔣福山再次遭控向廠商勒索，昨遭到橋頭地院羈押禁見。圖／本報資料照

中油 貪汙 聯誼

延伸閱讀

高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押

前立委廖國棟SOGO案涉貪判8年半 再索賄「數字雲端」今又判7年6月

台東涉縱火殺人嫌犯疑躁症未癒 法院撤羈押改送精神醫院安置6個月

曾立志要當檢察官 連江縣前秘書長涉貪100萬元交保

相關新聞

通姦除罪化推手賣大學宿舍…涉與買家共謀墊高金額 詐貸銀行1.6億

無照律師、曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」周姓男子，時任富邦綜合開發股份有限公司董事長（非富邦集團相關企業）涉侵占嘉義某大學...

禁售日本核災五縣食品 台中市府告行政院再敗訴理由曝

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售受核能輻射汙染、日本核災五縣的食品，被行政院宣告無效，台中市...

她上網購買國考證書應徵護理師獲錄取 上班2天自首判拘役

張姓女子自購物網站購入偽造考試院護理師及格證書及台中科大學士學位證書，今年5月面試高雄榮民總醫院台南分院護理師後錄取，6...

曾因涉貪遭羈押160天…高雄永安區里長無罪後獲賠32萬 再度涉貪被收押

高雄市永安區維新里長蔣福山2014年時曾因遭檢方指控要求中油包商支付回饋金，涉違反貪汙治罪條例而遭羈押160天，不過後續...

「17.5萬就賣台」 退役中校樓文卿由同袍牽線當共諜...減刑原因曝光

空軍官校飛行訓練指揮部前上校參謀官葛季賢、前中校教官樓文卿，遭控於服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我戰機操演等資...

公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

台船公司近年連年虧損，引爆股東不滿，67歲海軍前顧問郭璽多次在YouTube直播及股東會公開場合，痛批前董事長鄭文隆掏空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。