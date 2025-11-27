中華電信假交易損失3400萬 嘉院判前副總等6人緩刑

快訊

中央社／ 嘉義市27日電

中華電信嘉義營運處前副總黃男等員工，被控為拓展業務鋌而走險，以虛構採購案將資金借給業者而損失3400多萬元；嘉院今天判處黃男等6人均緩刑並沒收犯罪所得；可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，民國105年間，中華電信嘉義營運處擔任副總經理黃姓男子、科長林姓男子、股長林姓男子及業務經理黃姓女子，因業務衰退，為增加營收達到嘉義營運處的績效標準，便組專案小組，與有借貸需求的業者廖姓男子共同創設3筆虛假鋼筋採購案。

嘉檢表示，這3筆虛假鋼筋採購案，由嘉義營運處先向其中2家企業社購入新台幣3400萬餘元的鋼筋，再轉賣予另1家企業社，這3家企業社有2家實際負責人為廖男，另一家為廖男有業務配合的業者張男，其中交易價差約104萬元，則為貸放給業者資金的利息

不過，業者廖男交付營運處的支票、本票均未兌現，造成中華電信公司重大損失，案經調查局嘉義市調查站於109年7月間搜索、調查，嘉檢於111年2月間依共同詐欺取財等罪嫌起訴。全案於今天宣判。

嘉義地方法院表示，股長林男於準備程序、審理時終能坦承犯行，其餘黃男等5人則分別否認全部或部分犯行；黃男等6人均未與中華電信公司達成和解，也未賠償損失。

嘉院審酌黃男等6人均符合得宣告緩刑要件，並衡酌全案因中華電信公司為拓展業務而使員工鋌而走險，於全國各地皆有相類案件。黃男等6人均因一時失慮犯案，經此偵、審教訓，應能知所警惕，信無再犯之虞，因此，藉由緩刑附負擔以及違反緩刑規定將入監執行方式，給予某種心理上的強制作用，依刑法規定，均宣告緩刑。

嘉院表示，黃男等4名員工，分別判處1年4個月、1年6個月徒刑，均緩刑4年，各須向公庫支付15萬元至50萬元，以及參加法治教育。廖男、張男分別判處1年6個月、1年徒刑，緩刑4年及3年，各須向公庫支付30萬元、10萬元，及參加法治教育。宣告沒收廖男犯罪所得3400多萬元。

嘉義 所得 利息

