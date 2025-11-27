快訊

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉反滲透法介選 新北院羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前民眾黨前主席柯文哲原本有意將她列入民眾黨不分區立委名單，後因爭議太大作罷。徐女因涉犯反滲透法，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，另涉個人商業詐欺及違反銀行法，遭檢方聲押，新北地方法院已裁定將他羈押禁見。

據了解，徐春鶯涉犯犯行分為三大類，首先是收受陸資並指派人力，為民眾黨籍總統候選人、前台北市長柯文哲，以及同黨台北市長候選人黃珊珊站台；其次是從事兩岸大陸匯兌；再者是以不實文件向銀行詐貸上千萬元。

出生於上海的徐春鶯擁有復旦大學企管系學歷，1993年嫁來台灣，於2000年取得中華民國身份證，2016年後以台灣新住民發展協會理事長身份活躍於兩岸，積極爭取陸配在台公民權益。2023年她傳出將在2024立委選舉中擔任民眾黨全國不分區或僑居國外國民選舉區候選人，後因背景和言行引發輿論爭議而作罷。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因涉犯反滲透法，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，以及個人商業行為涉及詐欺與違反銀行法，遭新北地方法院裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
