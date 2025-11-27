通姦除罪化推手賣大學宿舍…涉與買家共謀墊高金額 詐貸銀行1.6億

無照律師、曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」周姓男子，時任富邦綜合開發股份有限公司董事長（非富邦集團相關企業）涉侵占嘉義某大學宿舍租金的分期賠償金，挪為私用買房，2020年間又涉賣掉宿舍與買家共謀墊高買賣合約至2.3億元，向銀行詐貸1.6億。台北地檢署今搜索約談周等8人，依詐欺、侵占罪嫌偵辦中。

無照律師、曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」的周姓男子，違法承攬民事訴訟，並以裸照恐嚇前女友「圖文並茂、鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」，逼迫簽下1千萬元「分手賠償」本票。台灣高等法院依違反律師法、恐嚇取財未遂合併判處1年徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

檢調追查，周男時任富邦綜合開發公司董事長，富邦綜合開發買下嘉義一棟房產與大學校方簽訂校外學生套房宿舍包租契約，但因履約租金問題延伸民事訴訟糾紛，最終於法院成立和解，校方分期賠償金額2850萬元，周男涉嫌侵占這筆款項，挪為私用買下其他房產。

檢方調查，時任富邦綜合開發董事長周男，2020年間以三方契約透過璽美公司賣掉宿舍給鈞言公司，原買賣合約價金為1億1千2百萬元，卻涉與買家共謀墊高合約金額至2億3千萬元，並向銀行貸款7成，詐害銀行1億6千萬餘元等逞。