快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台船公司近年連年虧損，引爆股東不滿，67歲海軍前顧問郭璽多次在YouTube直播及股東會公開場合，痛批前董事長鄭文隆掏空公司，並稱鄭與包商陳秋妏有不正當男女關係，甚至用「下三濫」、「不要臉」等字眼辱罵，鄭憤而提告。士林地檢署調查認定，郭的相關指控欠缺查證基礎，足以損害他人名譽，依誹謗與公然侮辱罪起訴。

起訴指出，鄭文隆曾任台船董事長，郭璽則為公司股東，兩人原有私交，郭還曾受託協助尋找投資人，但台船106、107年度每股盈餘分別為-7.91元與-8.87元，連年虧損讓郭心生不滿，懷疑鄭「一年賠一個資本額」，據此推論鄭「占著職位掏空公司」。

自2024年6月，郭在多場直播、聚會與陳情場合多次聲稱鄭將公司資源「輸送給小三」，指涉對象為陳秋妏，甚至在公開場合稱陳為「姘頭」；郭向檢方供稱，訊息來源包括台船員工耳語、承包商說法，以及網路匿名社群「靠北船船」，他本人也曾在高鐵看到兩人同行，因此懷疑兩人關係密切。

檢方調查認為，郭引用的多為匿名留言、未經查證的道聽塗說與零碎新聞片段，未能提出任何客觀佐證，指控帶有強烈私德評價，已逾越公共事務評論界線。

檢方指出，股東對公司虧損提出批判屬合理言論範疇，但郭將虧損與「養小三」、「利益輸送」直接連結，未經查證即公開在直播、股東會等場合反覆宣稱，足以使他人名譽受損，認定郭璽相關言行缺乏查證、矛頭直指個人私德，且語句具侮辱性，依誹謗罪及公然侮辱罪提起公訴。

除了婚外情指控，郭在直播中屢以「下三濫」、「不要臉」等字眼公開辱罵鄭文隆，又曾情緒激動地說出「你快掛了」、「你活不了多久」等語，鄭認為郭已涉恐嚇危害安全，但檢察官分析語境認為，此類言詞多屬情緒性謾罵或政治化修辭，並未具體表達施加危害的意圖，一般人亦不致因此心生重大畏懼，故不起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

直播 郭璽 小三

延伸閱讀

影／海鯤號交船前夕出海測試 軍事專家分析為潛航測試做準備

影／海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

海鯤號今再度進行海測 民眾拉布條為海軍加油打氣

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

相關新聞

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今天因涉犯詐欺及銀行法遭新北地檢署搜索、約談，檢方已向法院聲請羈押禁見，詳情尚未...

公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

台船公司近年連年虧損，引爆股東不滿，67歲海軍前顧問郭璽多次在YouTube直播及股東會公開場合，痛批前董事長鄭文隆掏空...

影／消防分隊長疑加入吸金平台 拉自家人當下線！記過調地送法辦

台南市消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，傳有...

貪助理費判7年4月 基隆5連霸罹癌前議員韓良圻今發監執行

基隆市五連霸的前市議員韓良圻因以人頭詐領議員助理費及慰問金，判刑7年4月定讞。基隆地檢署表示，韓在今天到案，並已發監基隆...

曾遭暴力討債…男子嚇到駕車險輾死討債成員 遭判刑7年

高雄市一名田姓男子因為幫朋友作保而欠債，被當舖成員騙出門見面，但田男因曾被囚禁討債，再次被討債時竟直接開車想逃離，卻當場...

崙背清潔隊員放水業者進場倒垃圾 一度判10年半…後又輕判2年10月

雲林縣崙背鄉公所李姓、廖姓、徐姓及林姓4名清潔隊員等人涉收受廠商賄賂，以每車次收取5千至1萬5千元不等賄賂，放水或幫助隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。