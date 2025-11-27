公開嗆罵台船董座「掏空公司養小三」 海軍前顧問郭璽遭起訴

台船公司近年連年虧損，引爆股東不滿，67歲海軍前顧問郭璽多次在YouTube直播及股東會公開場合，痛批前董事長鄭文隆掏空公司，並稱鄭與包商陳秋妏有不正當男女關係，甚至用「下三濫」、「不要臉」等字眼辱罵，鄭憤而提告。士林地檢署調查認定，郭的相關指控欠缺查證基礎，足以損害他人名譽，依誹謗與公然侮辱罪起訴。

起訴指出，鄭文隆曾任台船董事長，郭璽則為公司股東，兩人原有私交，郭還曾受託協助尋找投資人，但台船106、107年度每股盈餘分別為-7.91元與-8.87元，連年虧損讓郭心生不滿，懷疑鄭「一年賠一個資本額」，據此推論鄭「占著職位掏空公司」。

自2024年6月，郭在多場直播、聚會與陳情場合多次聲稱鄭將公司資源「輸送給小三」，指涉對象為陳秋妏，甚至在公開場合稱陳為「姘頭」；郭向檢方供稱，訊息來源包括台船員工耳語、承包商說法，以及網路匿名社群「靠北船船」，他本人也曾在高鐵看到兩人同行，因此懷疑兩人關係密切。

檢方調查認為，郭引用的多為匿名留言、未經查證的道聽塗說與零碎新聞片段，未能提出任何客觀佐證，指控帶有強烈私德評價，已逾越公共事務評論界線。

檢方指出，股東對公司虧損提出批判屬合理言論範疇，但郭將虧損與「養小三」、「利益輸送」直接連結，未經查證即公開在直播、股東會等場合反覆宣稱，足以使他人名譽受損，認定郭璽相關言行缺乏查證、矛頭直指個人私德，且語句具侮辱性，依誹謗罪及公然侮辱罪提起公訴。