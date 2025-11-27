影／消防分隊長疑加入吸金平台 拉自家人當下線！記過調地送法辦

台南市消防局洪姓分隊長被控疑似加入境外吸金平台擔任「榮譽導師」，向警義消推銷低投資高報酬投資方案，導致多人受害慘賠，傳有被騙超過200萬元，甚至連退休金也賠光，經政風室調查後，認他涉不當投資，記兩小過調地並移請公懲會審議外，涉刑事部分則移送台南地檢署偵辦。

據了解，洪姓分隊長在市區擔任外勤分隊長，已屆退休年齡。他被控涉參與高風險投資活動，並以低本金、高獲利吸引被害人加入，且每月都可分利，甚至私下成立投資群組，讓不少人參與投資，甚至涉嫌鼓勵參與者發展下線，聲稱這樣才能獲利翻倍。

直到受害人想要出金，卻被投資平台要求繳稅，發現資金拿不回來，才驚覺受騙，向消防局投訴，事情才曝光。據指出，洪姓分隊長為人風評不錯，所以不少同事、義消因相信他而受害。

台南市消防局指出，近期獲悉消防局同仁疑涉不當投資相關情事，已第一時間啟動內部調查程序，並全力蒐集相關資料。全案也同步提供資料予司法機關，後續將持續配合調查進行。