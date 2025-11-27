台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今天因涉犯詐欺及銀行法遭新北地檢署搜索、約談，檢方已向法院聲請羈押禁見，詳情尚未進一步說明。

出生於上海的徐春鶯擁有復旦大學企管系學歷，1993年嫁來台灣，於2000年取得中華民國身分證，2016年後以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸，積極爭取陸配在台公民權益。

民眾黨前主席柯文哲於2023年原本有意將徐春鶯列入2024民眾黨全國不分區或僑居國外國民選舉區立委候選人名單，後因背景和言行引發輿論爭議而作罷。

徐春鶯2017年間曾捲入天擎生技吸金案，該公司當年以假增資、真賣股等方式，吹噓提煉「紫杉醇」關鍵技術不法吸金1.6億元，而徐女當時就是天擎監察人，但她反駁自己僅是幫朋友掛名而已。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因涉犯詐欺及銀行法遭搜索、約談，新北地檢署向法院聲請羈押。圖／聯合報系資料照片
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因涉犯詐欺及銀行法遭搜索、約談，新北地檢署向法院聲請羈押。圖／聯合報系資料照片

