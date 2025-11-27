曾遭暴力討債…男子嚇到駕車險輾死討債成員 遭判刑7年
高雄市一名田姓男子因為幫朋友作保而欠債，被當舖成員騙出門見面，但田男因曾被囚禁討債，再次被討債時竟直接開車想逃離，卻當場輾過一名當舖成員，釀成對方重傷差點喪命，法官不採信他是正當防衛、緊急避難，因此依殺人未遂判他7年刑期。
判決書指出，田姓男子2023年以機車作為擔保品向高雄市某當舖借貸15萬元，因為沒還錢，遭當舖員工在去年6月5日下午佯裝成女網友約見面，田男開車到現場後，就見到2名當舖成員上前，他為了躲債，當場開車衝撞要逃離現場。
其中一名袁姓當舖成員直接被撞上捲進車底，還一路被拖行，之後又被來回輾壓，導致袁男全身有25% 2至3度灼傷，還被輾到窒息，送到醫院搶救才撿回一命，事後歷經多次清創植皮，且雙方和解失敗，讓被輾的袁男身心受創，希望法官讓田男「可以受到應有的懲罰」。
田男否認有殺人意圖，辯稱「我只是想逃離現場」，還稱2023年底就曾先後2次被當舖成員囚禁，還被逼迫簽下100萬元的借據及本票，控訴當舖不法討債，當天現場「黑衣人」不斷拍打車輛，試圖開車門，他當下立刻報警，但等不及警察到場便想開車逃離，沒料到當舖成員會趴在引擎蓋上，但他並非故意撞人。
田男主張沒有殺人意圖，只構成過失傷害，且當下情況符合正當防衛、緊急避難要件，輾到人後擔心被當舖成員暴力，所以鎖車門不敢下車察看。
法官看過行車記錄器後認為，田男是原地加速駛離，當舖成員來不及逃開而遭衝撞，進而遭捲進車底，認定田男在他人毫無防護的情形下，以汽車撞擊、輾壓他人身體，極易造成嚴重傷亡，毫不在意對方是否可能因此死亡，且輾到人後還沒有下車關心幫忙。
高雄地院法官不採信田男的行為是正當防衛，也不採信他是為緊急避難，質疑田男本可留在車內等警方到場處理，或是向附近路人求助，為何要選擇直接開車撞人如此並非不得已的手段，因此依殺人未遂罪，判他7年有期徒刑。全案仍可上訴。
