崙背清潔隊員放水業者進場倒垃圾 一度判10年半…後又輕判2年10月

雲林縣崙背鄉公所李姓、廖姓、徐姓及林姓4名清潔隊員等人涉收受廠商賄賂，以每車次收取5千至1萬5千元不等賄賂，放水或幫助隊員讓廠商進入掩埋場傾倒廢棄物，一審分判10年8月至2年刑，上訴後二審改判10年半至2年刑，再上訴最高法院，廖部分發回，高分院改判2年10月刑。

最高法院指出，原判決以垃圾車GPS光碟紀錄顯示，該車於2020年1月21日下午有長達11分鐘停留在廖住處附近異常情形，李指稱，當天開垃圾車至廖住處附近檳榔攤，在車內交付廖20萬元賄款補強證據，而認定廖與李共同違背職務收受賄賂犯行。

然而，廖始終否認曾收受李交付之款項，他辯稱，鄰居於前一天在自宅舉行喪事，並與清潔隊約定翌日下午清運喪事廢棄物，且提出訃文為憑。原判決就廖辯解及所提證據資料，何以不足採納，並未於理由內說明。

另李就交付廖賄款數額部分，一致陳稱，李與廖約定，業者每傾倒1次廢棄物即給付廖5千元賄款。後應廖要求，於2020年1月21日先預付20萬元款項。除該筆20萬元外，有無再支付賄款，李一、二審供詞不一，而二審認廖就本案共計收取20萬5千元賄款，且判決事實欄認定廖參與犯行期間為同年1月1日至2月底，惟其理由欄於量刑審酌時，卻載敘廖違反稽查義務長達7個月之久，事實認定與理由說明不一致。