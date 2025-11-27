快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市永安工業區多家公司慘遭地方人士勒索，就連來自日本的外商都受害，遭到當地維新里長蔣福山與地方重要宮廟文興宮主委張財華，以要舉辦進香繞境活動為由，涉嫌強逼各家公司交出「寄付金」得手上百萬元，檢廉前天發動搜索，昨依涉犯貪汙治罪條例、恐嚇取財等罪嫌將2人聲押禁見獲准。

涉嫌對永安工業區多家廠商勒索錢財的蔣福山與張財華，以要舉辦進香繞境，是地方重要活動為由，長期在地方上要求廠商配合「回饋鄉親」，不過大多數台灣的廠商敢怒不敢言，都乖乖配合照辦，交出5到50萬元不等的「寄付金」。

不過工業區中因其中有家來自日本的外商，對這樣涉嫌勒索錢財的行徑不願配合，因此拒絕交付錢財，竟然遍遭到蔣福山等人率眾上門，用閩南語飆罵外商人員五字經，還放話要讓外商公司開不下去，準備號召地方鄉親發動抗爭、用民代權力找市府單位「處理」這家不配合的外商。

橋頭地檢署接獲地方勒索廠商的情況後，立即由檢察長張春暉指示主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德等人指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，前天前往蔣福山、張財華的住處搜索，並將人帶回問訊，訊後依涉嫌貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物、恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪嫌重大向法院聲請羈押，橋頭地院昨裁准羈押禁見。

高雄永安維新里長蔣福山涉嫌與地方宮廟聯手向工業區廠商勒索，遭到橋頭地院羈押禁見。圖／本報資料照
高雄永安維新里長蔣福山涉嫌與地方宮廟聯手向工業區廠商勒索，遭到橋頭地院羈押禁見。圖／本報資料照

恐嚇 日本 貪汙

延伸閱讀

台東涉縱火殺人嫌犯疑躁症未癒 法院撤羈押改送精神醫院安置6個月

演唱會經濟夯！桃園綠營民代促跟進高雄 藍營質疑成本效益不對等

台東宮廟師傅網宣「生病別看醫生」惹議 衛生局：已啟動調查

高雄市長初選邱議瑩政策發表 宣示新創10萬優質工作機會

相關新聞

高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押

高雄市永安工業區多家公司慘遭地方人士勒索，就連來自日本的外商都受害，遭到當地維新里長蔣福山與地方重要宮廟文興宮主委張財華...

崙背清潔隊員放水業者進場倒垃圾 一度判10年半…後又輕判2年10月

雲林縣崙背鄉公所李姓、廖姓、徐姓及林姓4名清潔隊員等人涉收受廠商賄賂，以每車次收取5千至1萬5千元不等賄賂，放水或幫助隊...

假冒壽星參加警友會抽獎吃官司 北市巡佐偕教職妻一起上法院

台北市警察局外事科莊姓巡佐與從事教職的張姓配偶冒名參加「警友會」壽星慶生會抽獎活動，獲得現金獎金及禮券，台北地院審理，依...

攝影師101禁航區飛無人機不理罰款 怕台積電股票被查扣急繳清

一名江姓女攝影師去年10月間，在北市信義區禁止飛航區域操作無人機，高度快飛越台北101大樓，嚴重違規挨罰30萬元卻遲不繳...

失控媽因2歲半女沒收玩具三度拋摔教訓還踹胸 死了判9年…上訴遭駁

廖姓女子獨力扶養女兒，2023年12月間2歲半的女兒不聽話收玩具，她氣到失控，三度抱起女兒拋摔至地墊又用腳踹，女童頭部重...

國中女生遭男大生性侵忍10年到成年提告 惡狼判8年民事得賠80萬

彰化縣陳姓男子2014年讀大學時，在網咖打工，涉嫌性侵到店內消費的13歲國中少女，少女因家庭觀念保守，不敢聲張，直至成年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。