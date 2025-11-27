聽新聞
高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押
高雄市永安工業區多家公司慘遭地方人士勒索，就連來自日本的外商都受害，遭到當地維新里長蔣福山與地方重要宮廟文興宮主委張財華，以要舉辦進香繞境活動為由，涉嫌強逼各家公司交出「寄付金」得手上百萬元，檢廉前天發動搜索，昨依涉犯貪汙治罪條例、恐嚇取財等罪嫌將2人聲押禁見獲准。
涉嫌對永安工業區多家廠商勒索錢財的蔣福山與張財華，以要舉辦進香繞境，是地方重要活動為由，長期在地方上要求廠商配合「回饋鄉親」，不過大多數台灣的廠商敢怒不敢言，都乖乖配合照辦，交出5到50萬元不等的「寄付金」。
不過工業區中因其中有家來自日本的外商，對這樣涉嫌勒索錢財的行徑不願配合，因此拒絕交付錢財，竟然遍遭到蔣福山等人率眾上門，用閩南語飆罵外商人員五字經，還放話要讓外商公司開不下去，準備號召地方鄉親發動抗爭、用民代權力找市府單位「處理」這家不配合的外商。
橋頭地檢署接獲地方勒索廠商的情況後，立即由檢察長張春暉指示主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德等人指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，前天前往蔣福山、張財華的住處搜索，並將人帶回問訊，訊後依涉嫌貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物、恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪嫌重大向法院聲請羈押，橋頭地院昨裁准羈押禁見。
