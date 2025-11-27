聽新聞
0:00 / 0:00
假冒壽星參加警友會抽獎吃官司 北市巡佐偕教職妻一起上法院
台北市警察局外事科莊姓巡佐與從事教職的張姓配偶冒名參加「警友會」壽星慶生會抽獎活動，獲得現金獎金及禮券，台北地院審理，依偽文罪判莊有期徒刑4月，緩刑2年，判張女有期徒刑3月，緩刑2年，夫妻各要向公庫支付3萬元、1萬元。可上訴。
據指出，台北市「警察之友會」每個月都自行籌措經費，以支應市警察局轄下各分局舉辦壽星員警的慶生會，不過，警察須是符合資格的壽星或者取得當月壽星的授權，才可以領取摸彩券以參加抽獎。
檢察官指控，莊姓巡佐與張女多次冒用同事身分，佯稱是壽星或取得授權，除了影響壽星資格認定的公正性，也影響真正壽星的中獎率。
莊姓巡佐與他的張姓妻子自2024年12月19日到2025年5月14日間，分別在台北市信義、大安、松山、士林分局的警友會慶生會中冒用同事名義領彩券抽獎，獲取現金1000元、2000元、新光三越禮券5000元等的不法利益。
台北市警察局獲檢舉查獲弊端，認有刑事責任問題，將莊姓巡佐、張女移送法辦，檢察官傳喚許姓、連姓員警作證，證實莊、張女犯行，將夫妻檔依詐欺、偽造文書罪嫌起訴，法院開庭，2人認罪，法官以刑度較重的行使偽造私文書罪對夫妻2人論罪。
判決指出，莊身為警職，而莊的妻子張女則為從事教職工作，理應知道不能冒用他人名義行使權利，卻未在警察壽星本人授權的情況下，用別人的名義出席慶生會並參與抽獎活動、領取獎品。
判決說，經考量莊與妻子都坦承犯行，且已將領取的獎金、禮券繳回，犯後態度良好，審酌他們智識程度、家庭經濟狀況及素行依法量刑；又審酌莊、張女無前案紀錄，只因一時失慮犯案，判2人緩刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言