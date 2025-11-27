假冒壽星參加警友會抽獎吃官司 北市巡佐偕教職妻一起上法院

台北市警察局外事科莊姓巡佐與從事教職的張姓配偶冒名參加「警友會」壽星慶生會抽獎活動，獲得現金獎金及禮券，台北地院審理，依偽文罪判莊有期徒刑4月，緩刑2年，判張女有期徒刑3月，緩刑2年，夫妻各要向公庫支付3萬元、1萬元。可上訴。

據指出，台北市「警察之友會」每個月都自行籌措經費，以支應市警察局轄下各分局舉辦壽星員警的慶生會，不過，警察須是符合資格的壽星或者取得當月壽星的授權，才可以領取摸彩券以參加抽獎。

檢察官指控，莊姓巡佐與張女多次冒用同事身分，佯稱是壽星或取得授權，除了影響壽星資格認定的公正性，也影響真正壽星的中獎率。

莊姓巡佐與他的張姓妻子自2024年12月19日到2025年5月14日間，分別在台北市信義、大安、松山、士林分局的警友會慶生會中冒用同事名義領彩券抽獎，獲取現金1000元、2000元、新光三越禮券5000元等的不法利益。

台北市警察局獲檢舉查獲弊端，認有刑事責任問題，將莊姓巡佐、張女移送法辦，檢察官傳喚許姓、連姓員警作證，證實莊、張女犯行，將夫妻檔依詐欺、偽造文書罪嫌起訴，法院開庭，2人認罪，法官以刑度較重的行使偽造私文書罪對夫妻2人論罪。

判決指出，莊身為警職，而莊的妻子張女則為從事教職工作，理應知道不能冒用他人名義行使權利，卻未在警察壽星本人授權的情況下，用別人的名義出席慶生會並參與抽獎活動、領取獎品。