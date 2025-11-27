網路公開販售「鯊魚劍」 海巡署查獲4支7嫌送辦

海巡署偵防分署北門查緝隊今天宣布查獲非法販售保育類「鋸鰩」鼻鋸加工製成鯊魚劍案，分別於新北、台中、台南、高雄查獲4支鯊魚劍，將7名嫌疑人移送檢方偵辦。

海巡署偵防分署北門查緝隊副隊長張力文今天接受媒體聯訪表示，北門查緝隊接獲檢舉，疑似有民眾利用網路平台刊登販賣「一級保育類野生動物產製品（鋸鰩之鼻–鯊魚劍）」，循線追查後報由新北地檢署指揮，並與海巡署南部分署第一一岸巡隊及海洋保育署等單位組成專案小組偵辦。

張力文表示，專案小組於今年7月至10月期間，分別於新北、台中、台南、高雄等地區查獲證物鯊魚劍共4支，依違反野生動物保育法分別將7名嫌疑人移送新北及台南地檢署偵辦。

張力文指出，此案嫌疑人利用網路平台匿名特性公開兜售鯊魚劍，鯊魚劍因特殊形狀與象徵意涵，於民間信仰活動常用於起乩儀式，於市場上具一定價值，易成為非法交易目標，經專案小組掌握交易方式與銷售違法行為，規劃查緝工作執行查獲，展現政府對野生動物保護執法決心。

依據海洋委員會海洋保育署提供資料，常用於民俗信仰中的法器「鯊魚劍」，是由保育類「鋸鰩」鼻鋸加工製成，違法買賣最高可處6月以上5年以下徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。