國中女生遭男大生性侵忍10年到成年提告 惡狼判8年民事得賠80萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣陳姓男子2014年讀大學時，在網咖打工，涉嫌性侵到店內消費的13歲國中少女，少女因家庭觀念保守，不敢聲張，直至成年後，才向檢警提出告訴，一、二審審理時，陳男都否認犯行，強調未與少女發生性關係，但未被採信，判刑8年，少女另外求償200萬元，台中高分院判陳得賠80萬元，全案確定。

檢警調查，陳姓男子2014年間是大學生，在彰化縣一間網咖擔任服務生，認識當時讀國中的13歲少女，同年4月間，陳以臉書傳訊邀約少女蹺課後，將少女帶往其住處，將少女強抱至房間內後，不顧少女意願，脫光少女衣物，戴上保險套後性侵得逞。

少女因家長觀念保守，不敢向外界聲張，也誤以為性侵案件追訴期僅6個月，直至2024年成年後才鼓起勇氣提告。

彰化地院審理時，陳男否認犯行，辯稱當時以為少女是國三生，但與少女非男女朋友，已事隔多年，當時沒有性侵少女，沒有發生性關係，若少女真的遭性侵，為何當時未報警，少女在案發時於臉書發的文章，只是質疑他欺騙感情，不是指控他性侵，也質疑少女在事隔多年後才提告，證詞不足採信。

彰院審認，少女雖在事隔多年後才提告，未違反常理，因案發時，尚屬年幼，少女考量恐遭父母責難、社會眼光，選擇沈默隱忍，成年後，思慮成熟，已有勇氣面對過往遭性侵一事，提出告訴，追訴陳男犯行，合乎情理。

彰院指出，另外此案還有少女在案發後，向少女哥哥、同學等證人講述時的情緒反應，都可以作為當時少女有遭性侵的佐證，依對未滿14歲少年犯強制性交罪，判刑8年。

全案上訴台中高分院後，駁回上訴，維持原判，目前正在最高法院審理中。

被害少女另外向陳男求償200萬元，台中高分院審酌雙方資力、社會地位、收入等情狀後，判陳需賠80萬元，全案確定。

彰化縣陳姓男子涉在2014年性侵國中少女，少女成年後提告，台中高分院判陳要賠80萬元確定。示意圖／AI生成
彰化縣陳姓男子涉在2014年性侵國中少女，少女成年後提告，台中高分院判陳要賠80萬元確定。示意圖／AI生成

性侵 未成年 國中生 大學生

