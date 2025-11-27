失控媽因2歲半女沒收玩具三度拋摔教訓還踹胸 死了判9年…上訴遭駁

廖姓女子獨力扶養女兒，2023年12月間2歲半的女兒不聽話收玩具，她氣到失控，三度抱起女兒拋摔至地墊又用腳踹，女童頭部重創昏迷，急救19天不治；桃園地院國民法官庭依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪判刑9年。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

廖女（31歲）未婚，與女兒住在桃園市平鎮區租屋處。2023年12月15日下午5點半，因2歲半的女兒未依指令收玩具，廖女三度將身高86公分、體重12公斤女兒高舉至腰、胸部位置往前拋摔，女童頭部著地，她再以腳踹胸口1次，造成女童昏迷指數3分、急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血、腦中線右移、大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等重傷害。

廖女察覺有異，向119求救送醫，女童仍於2024年1月2日凌晨死亡。

桃園地院審理時，廖女雖坦承傷害並致女兒死亡，但否認有重傷害之意，並以「一時情緒失控」推託。國民法官法庭認為廖女為成年人，且照顧扶養女兒已2年半，並非無育兒經驗；案發時女童只有2歲半，身體器官、腦部構造極為脆弱，一般人均可預見若外力劇烈搖晃或碰撞，極有可能造成顱內出血、身體受重傷害，甚至死亡。

在短時間內3次拋摔又腳踹，女兒頭部重創，桃園地院認廖女有重傷害犯意，再佐以檢察官提出的各項事證，認為她犯重傷害致死罪。

國民法官法庭審酌廖女向警方自首，依法可減刑，但本案無「情堪可憫」之處，不依刑法第59條規定減刑。一審認為廖女身為母親，也是女兒的主要照顧者，僅因女兒未收拾玩具即情緒失控，徒手對女兒施暴，應予嚴懲，但因被害家屬提出「從輕量刑」的意見，因此判她9年徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

