豐原五口命案再開偵查庭！遺屬感謝檢求刑15年 續追共犯重利

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，7月初集體走上絕路震驚社會，台中地檢署查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元；王家女婿的律師今出庭，表示家屬肯定檢方對李求處15年以上徒刑，另後續追查當舖業者涉嫌重利部分，相信很快會水落石出。

王家五口喪命後，二女兒的先生以家屬身分對李女提告，其委任律師林瓊嘉今上午赴台中地檢署出庭。

林表示，家屬對於檢察官起訴李女涉嫌詐欺、違反銀行法予以很深的肯定，尤其被害人生前曾感嘆遭詐是他們「笨」，但檢察官在起訴書中為其發聲，表示不是被害人笨，而應歸咎於李女之「惡」，這點讓家屬非常感動。

林瓊嘉說，今天來開庭代表家屬感謝檢察官，對李女求刑不僅僅15年，而是15年以上有期徒刑，後續檢方有無持續追公犯、涉及重利等，尊重檢方偵查。

林瓊嘉指出，因告訴人王家女婿是軍人，平時在屏東服役，對家中實際情況不一定情況，但檢警已掌握相關資料，相信一定會水落石出。

有媒體問到，關於王家陳屍的民宅，可能已變成凶宅，房東是否對王家女婿求償？林表示，詳細有無求償需再確認，本件王家五口是詐欺的被害人，在此情形下被害人不該當承受的加害事實，從造成犯罪的原因，應該追究犯罪者，而非受害人。

台中地檢署查出，李女狠詐王家五口及7位民眾1536萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索500萬元違約金才釀悲劇，11月14日依詐欺等罪嫌起訴李，向法院求處15年以上徒刑；牽線王家長女認識理團長的張姓美容師、4名當舖業者，涉犯詐欺、重利等罪嫌，另案偵辦中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980