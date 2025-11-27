快訊

細節不便透露…日官員證實：川高熱線中 確認要攜手平息中日緊張事態

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

嘉義男欠稅66件無感 愛車被拖才痛…火速繳清12萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一名蔡姓男子長年欠繳汽車牌照稅交通違規罰鍰、高速公路通行費及健保費，自2019年起累積66件欠繳案件，金額合計超過12萬元。屢次遭嘉義市政府財政稅務局等單位移送行政執行署嘉義分署強制執行，直到日前愛車被查封拖吊，蔡男才在3天內急忙繳清所有欠款，領回愛車。

嘉義分署表示，蔡男過去雖3度申請分期，但皆因未如期繳款遭撤銷。執行人員在清查財產時，發現他於2024年7月後又新增2輛汽車，遂立即協調移送機關追查車輛動向，並鎖定其中一輛停放在嘉義市友愛路停車格。承辦書記官火速到場查封並拖吊至保管處所。

遭查封的SUBARU（速霸陸）轎車為2018年出廠，車況良好、外觀保養佳。就在車輛被扣後第3天，蔡男便現身繳清所有欠稅與罰鍰，嘉義分署隨即依法解除封存並返還車輛，案件順利執結。

嘉義分署表示，已與嘉義市政府交通處及縣、市財政稅務局合作，透過路邊開單巡查通報與車牌辨識器比對，只要發現欠繳義務人持有的車輛，即可啟動查封拖吊程序。若欠款人仍不理會通知，查封車輛將被法拍用以抵繳欠款，呼籲民眾勿心存僥倖。

嘉義市蔡男3度未如期繳款遭撤銷，嘉義分署追查車輛動向，承辦書記官火速到場查封並拖吊至保管處所。記者李宗祐／翻攝
