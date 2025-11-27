嘉義男欠稅66件無感 愛車被拖才痛…火速繳清12萬
嘉義市一名蔡姓男子長年欠繳汽車牌照稅、交通違規罰鍰、高速公路通行費及健保費，自2019年起累積66件欠繳案件，金額合計超過12萬元。屢次遭嘉義市政府財政稅務局等單位移送行政執行署嘉義分署強制執行，直到日前愛車被查封拖吊，蔡男才在3天內急忙繳清所有欠款，領回愛車。
嘉義分署表示，蔡男過去雖3度申請分期，但皆因未如期繳款遭撤銷。執行人員在清查財產時，發現他於2024年7月後又新增2輛汽車，遂立即協調移送機關追查車輛動向，並鎖定其中一輛停放在嘉義市友愛路停車格。承辦書記官火速到場查封並拖吊至保管處所。
遭查封的SUBARU（速霸陸）轎車為2018年出廠，車況良好、外觀保養佳。就在車輛被扣後第3天，蔡男便現身繳清所有欠稅與罰鍰，嘉義分署隨即依法解除封存並返還車輛，案件順利執結。
嘉義分署表示，已與嘉義市政府交通處及縣、市財政稅務局合作，透過路邊開單巡查通報與車牌辨識器比對，只要發現欠繳義務人持有的車輛，即可啟動查封拖吊程序。若欠款人仍不理會通知，查封車輛將被法拍用以抵繳欠款，呼籲民眾勿心存僥倖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言