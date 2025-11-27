快訊

細節不便透露…日官員證實：川高熱線中 確認要攜手平息中日緊張事態

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

空軍中校樓文卿收錢「幫助間諜」 更三審判12年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

空軍官校飛行訓練指揮部前上校參謀官葛季賢、前中校教官樓文卿，遭控於服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我戰機操演等資訊，兩人遭訴。葛已確定無罪，但台灣高等法院更三審今仍依陸海空軍刑法幫助敵人之間諜從事活動判樓12年徒刑，褫奪公權8年，沒收4千元美金（約台幣12萬5138元）與5萬元台幣。

樓文卿今天沒到庭聽宣，而他因本案遭限制於高雄住居，並接受電子手環監控。

葛、樓在高院前審、更一審時都無罪，最高法院兩度撤銷、發回，更二審依陸海空軍刑法幫助敵人之間諜活動罪判樓17年徒刑，葛因遭調查員不正訊問且證據不足獲判無罪確定；但最高法院再將樓的部分發回更審。

鎮小江共諜案2014年爆發，檢方查出鎮19年前以香港居民身分，假借經商名義來台發展共諜組織，利用招待出國、送禮、餽贈美金等方式，陸續吸收退役軍官洩漏軍事機密，層級最高是陸軍馬防部前少將指揮官許乃權，最高法院依違反國安法判許判2年10月徒刑、鎮4年徒刑定讞。

檢方追查，葛季賢、樓文卿有意在退伍後赴大陸發展，2009至2012年間，兩人被昔日袍澤、因案被通緝的空軍前中校劉其儒招待至國外旅遊，再由大陸情治人員出面設宴款待、吸收，要兩人返台發展共諜組織。

高院更二審審理發現，樓文卿在調查員詢問及檢察官第一次偵查中自白，坦言受「中共間諜」劉其儒引介至國外與中共官員見面，並提供空軍機密文書幫劉從事間諜活動而獲報酬，且有樓、劉的通訊監察譯文、入出境紀錄、美金現鈔等證據可佐。

更二審認為，間諜刺探、收集軍事情報，無論有無利用價值，都不可容許，樓文卿犯陸海空軍刑法幫助敵人之間諜從事活動、交付軍事機密於敵人罪與貪汙治罪條例公務員對於違背職務上之行為收賄罪，從較重的幫助敵人之間諜從事活動罪處斷。考量樓提供的文書價值、收受報酬不高，因此減刑，僅判刑17年，褫奪公權10年，沒收4千美金與5萬台幣。

同案被告、有「空戰英豪」稱號的葛季賢，曾擔任立法院國會聯絡人，負責蒐集整理立院國防外交委員會會議資料，他被控將經手的「密」級會議資料提供給劉其儒。更二審勘驗調查局國家安全維護工作站的調詢錄音，發現調查員有脅迫、欺詐等不正訊問，葛的供述無證據能力。因檢方無法舉證葛的犯行，更二審諭知無罪。

空軍官校飛行訓練指揮部前中校教官樓文卿，遭控服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我戰機操演等資訊，台灣高等法院更三審今仍依陸海空軍刑法幫助敵人之間諜從事活動判樓12年徒刑，褫奪公權8年，沒收4千元美金與5萬元台幣。圖／聯合報系資料照
空軍官校飛行訓練指揮部前中校教官樓文卿，遭控服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我戰機操演等資訊，台灣高等法院更三審今仍依陸海空軍刑法幫助敵人之間諜從事活動判樓12年徒刑，褫奪公權8年，沒收4千元美金與5萬元台幣。圖／聯合報系資料照

間諜 空軍官校 機密

延伸閱讀

空軍E-2預警機在台服役30年 6聯隊明吃日料歡渡隊慶

國防部發布將級職務異動 「他」守立法院2年意外未奉派要職

北市中正、萬華區議員選將添一人 空軍前中將副司令表態了

中共長沙人大來台發展共諜組織 昔「國軍敵情研究」中將文膽險成目標

相關新聞

高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押

高雄市永安工業區多家公司慘遭地方人士勒索，就連來自日本的外商都受害，遭到當地維新里長蔣福山與地方重要宮廟文興宮主委張財華...

空軍中校樓文卿收錢「幫助間諜」 更三審判12年

空軍官校飛行訓練指揮部前上校參謀官葛季賢、前中校教官樓文卿，遭控於服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我戰機操演等資...

假冒壽星參加警友會抽獎吃官司 北市巡佐偕教職妻一起上法院

台北市警察局外事科莊姓巡佐與從事教職的張姓配偶冒名參加「警友會」壽星慶生會抽獎活動，獲得現金獎金及禮券，台北地院審理，依...

攝影師101禁航區飛無人機不理罰款 怕台積電股票被查扣急繳清

一名江姓女攝影師去年10月間，在北市信義區禁止飛航區域操作無人機，高度快飛越台北101大樓，嚴重違規挨罰30萬元卻遲不繳...

失控媽因2歲半女沒收玩具三度拋摔教訓還踹胸 死了判9年…上訴遭駁

廖姓女子獨力扶養女兒，2023年12月間2歲半的女兒不聽話收玩具，她氣到失控，三度抱起女兒拋摔至地墊又用腳踹，女童頭部重...

國中女生遭男大生性侵忍10年到成年提告 惡狼判8年民事得賠80萬

彰化縣陳姓男子2014年讀大學時，在網咖打工，涉嫌性侵到店內消費的13歲國中少女，少女因家庭觀念保守，不敢聲張，直至成年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。