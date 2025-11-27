緩刑遭撤！父拿抱枕悶死吵鬧兒 藏嬰屍6年判2年要入獄

黃姓男子8年前嫌不滿4個月大的兒子哭鬧，吵到休憩睡覺，便用橢圓型抱枕蓋男嬰，致意外死亡。黃事後將屍體藏在行李袋6年，於2023年底扔到基隆市中山區中和路168巷的山坡，後來因兒子屆就學年齡未入學，社政機關報警協尋，東窗事發。基隆地院依過失致死罪、遺棄屍體罪判2年徒刑，緩刑4年。台灣高等法院今撤銷緩刑，黃須入獄。

2018年3月，黃妻（2018年4月離婚）外出工作，黃獨自在家中照顧男嬰，因男嬰哭鬧不止，黃受不了，隨手將床鋪上的抱枕放在嬰兒臉上掩蓋哭鬧聲，再呼呼大睡。妻子深夜下班，發現兒子無呼吸心跳，兩人急救仍不治。男嬰死後，被放在行李袋中，後來兩人分居，黃獨自隨身攜帶藏放在居所內，直到2023年底，才將屍袋丟棄山坡。

黃說，兒子是因為他的疏失而死亡，他很後悔，事後「想把小孩留在身邊」。他說，很對不起兒子，之後會好好照顧其他小孩，不會再觸犯法律。

前妻表示，黃有反省，她知道他不是故意的，希望沒給這位小孩的愛分配到其他小孩身上，好好的愛護其他小孩，她沒有提出告訴。

基隆地院認為黃是一時失慮，也深表悔悟，他還有其他幼兒待養育，再次犯案可能性低，依過失致死、遺棄屍體罪判2年徒刑，緩刑4年；緩刑期間付保護管束，接受30小時家庭親子關係認知教育輔導。

案經上訴，高院審理後今將一審判決緩刑部分撤銷，其他上訴駁回；換句話說，黃姓男子被判2年徒刑，得進牢裡蹲。

