前立委廖國棟SOGO案涉貪判8年半 再索賄「數字雲端」今又判7年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨前立委廖國棟涉SOGO經營權收賄案一審判刑8年6月，另處理中國浪潮集團旗下「數字雲端」公司請託案收賄70萬元，分給前辦公室主任丁復華20萬元，廖、丁、中間人孔祥科被訴；台北地院審理，今依不違背職務收賄罪判廖有期徒刑7年6月，褫奪公權3年，犯罪所得50萬元沒收。

丁復華依不違背職務收賄罪判處有期徒刑1年4月，褫奪公權2年，犯罪所得20萬元沒收；孔祥科依不違背職務行賄罪判處有期徒刑4月，褫奪公權1年，緩刑2年，向公庫支付10萬元。本案可上訴。

檢調2019年時偵辦SOGO案，查出廖國棟、丁復華以召開協調會或於立法院經濟委員會、院會中質詢經濟部藉以協助太流公司前董事長李恒隆取得經營權，廖收賄620萬元、丁復華收賄180萬元，廖一審判刑8年6月，丁判刑1年10月，案件目前上訴。

依既有卷證，檢調另追查2016年成立的「數字雲端」公司，在2018年向經濟部投審會申請增資案的過程中，廖國棟也涉及向業者索賄。

檢調查出，投審會查訪發現「數字雲端」從事非開放的營業項目，暫緩增資案的審定，「數字雲端」2020年3月與說客孔祥科簽訂一紙顧問契約，由孔遊說立委讓增資案順利通過。

檢方指控，孔祥科2020年4月向廖國棟請託，廖將案件交由丁復華處理，丁復華2020年5月至7月就增資案召開協調會等，要求投審會盡速通過增資資金的審定，也要求經濟部工業局專案輔導「數字雲端」調整公司營運。

檢方調查，孔祥科計交付現金70萬元給丁復華再轉交給廖國棟，丁從中獲得20萬元，檢察官依貪汙治罪條例行、收賄罪起訴廖國棟、丁復華、孔祥科3人，由於丁、孔坦承犯行，檢方起訴時建請法院對2人從輕量刑。

前立委廖國棟國會前辦公室助理丁復華。圖／聯合報系資料照片
前立委廖國棟國會前辦公室助理丁復華。圖／聯合報系資料照片
前國民黨立委廖國棟。圖／聯合報系資料照片
前國民黨立委廖國棟。圖／聯合報系資料照片

丁復華 收賄 廖國棟

相關新聞

高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押

高雄市永安工業區多家公司慘遭地方人士勒索，就連來自日本的外商都受害，遭到當地維新里長蔣福山與地方重要宮廟文興宮主委張財華...

空軍中校樓文卿收錢「幫助間諜」 更三審判12年

空軍官校飛行訓練指揮部前上校參謀官葛季賢、前中校教官樓文卿，遭控於服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我戰機操演等資...

假冒壽星參加警友會抽獎吃官司 北市巡佐偕教職妻一起上法院

台北市警察局外事科莊姓巡佐與從事教職的張姓配偶冒名參加「警友會」壽星慶生會抽獎活動，獲得現金獎金及禮券，台北地院審理，依...

攝影師101禁航區飛無人機不理罰款 怕台積電股票被查扣急繳清

一名江姓女攝影師去年10月間，在北市信義區禁止飛航區域操作無人機，高度快飛越台北101大樓，嚴重違規挨罰30萬元卻遲不繳...

失控媽因2歲半女沒收玩具三度拋摔教訓還踹胸 死了判9年…上訴遭駁

廖姓女子獨力扶養女兒，2023年12月間2歲半的女兒不聽話收玩具，她氣到失控，三度抱起女兒拋摔至地墊又用腳踹，女童頭部重...

國中女生遭男大生性侵忍10年到成年提告 惡狼判8年民事得賠80萬

彰化縣陳姓男子2014年讀大學時，在網咖打工，涉嫌性侵到店內消費的13歲國中少女，少女因家庭觀念保守，不敢聲張，直至成年...

