網紅「詹姆士（呈）」為博流量大鬧家樂福、全聯 法院判決出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

網紅「詹姆士(呈)」為了增加網路流量，和賴姓攝影師到家樂福、全聯，拿貨架上食品開封再放回並拍成影片上傳，使民眾誤認商場食品遭隨意食用不會被發現；台中地院審酌，2人引起消費恐慌、紊亂商品市場危險，考量其等賠償業者和解，依網際網路犯妨害信用罪各判6月、4月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，戴男為讓自己的IG「詹姆士(呈)」、抖音「詹姆士說書人」提升知名度，2023年11月29日凌晨和賴男到台中家樂福德安店，利用深夜民眾不多時拍攝，戴並拿貨架上的洋芋片、果汁開封食用，再將剩餘食品放回貨架，再由載向鏡頭說「不買了走了」，事後再將物品結帳。

戴、賴再將該影片剪輯，隔天30日發布到社群，散布賣場食品遭隨意開封、食用，再放回貨架上的留言，以此指摘家樂福對食品衛生管理輕忽，造成消費大眾疑慮，損害家樂福名譽。

檢警查出，戴2024年1月26日下午5點多，再和賴跑到全聯台中大坑店，拿貨架上食品、紙巾開封再放回，並拍攝向鏡頭說「希望大家學起來」 ，事後以同樣手法剪輯，損害全聯名譽。

因當時家樂福、全聯發現報警提告，刑事局在台中找到2人帶回偵辦，戴也將當是影片下架、道歉，檢方也起訴2人。

台中地院審理時，戴、賴均坦承不諱，有其上傳影片截圖、賣場監視器畫面及消費明細等可佐；中院審酌，戴明知網路傳播快，為提升自己媒體流量、增加曝光，造成民眾對商家衛生、安全疑慮，使業者信用無端遭受負面評價，甚至引起不必要消費恐慌，更存有紊亂商品市場危險。

中院說，2人無前科、年紀輕，犯後坦承，均承諾賠償家樂福、全聯各20萬元和解，戴也拍道歉影片，依2個網際網路犯妨害信用罪判戴、賴，各6月、4月徒刑，得易科罰金，均緩刑2年。

網紅「詹姆士(呈)」為了流量，到家樂福、全聯拍影片惡搞，當時經刑事局通知到案離開時鞠躬道歉。圖／報系資料照
家樂福 影片 網路

