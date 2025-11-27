快訊

影／大武部落獵黑熊判無罪 伍麗華：是遲來但是重要的正義

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉大武部落獵殺4隻台灣黑熊，還曾載獵殺黑熊「三貼」遊街，屏東地檢署將顏姓父子等9人依違反野保法起訴，屏東地院26日宣判，9人野保法均無罪。山地原民立委伍麗華說，這是野保法修法後第一個判例，展現對大家對原民狩獵文化尊重，原住民狩獵除罪化。

伍麗華說，大武部落獵人捕獵台灣黑熊案，引發全國關注，不只是因為台灣黑熊的保育議題，更因為牽動部落文化、傳統生活方式與法律制度之間巨大張力。判決出爐，是遲來但重要的正義。之所以獲判無罪，關鍵是野保法修法，以及更之前台東縣布農族獵人王光祿釋憲案（釋字803號解釋）。

伍麗華說，她在立法院努力這件事已五年多，當時因王光祿案件，她與同期進來的立委洪申翰持續推動野生動物保育法修法，努力讓國家能正確認識原住民族傳統狩獵的價值，「傳承文化不應視為犯罪」，以刑罰處罰，若有不合乎狩獵規範行為以行政罰即可。

伍麗華說，野保法修法後制度下，法院做出判決，雖然依舊背負沈重罰金，至少讓背負刑責壓力9名獵人卸下重擔，讓許多正在學習傳統文化青年，可以不用再在「文化傳承」與「違法風險」之間困頓迷惘掙扎。

伍麗華提到，她人生中的第一個三讀法案，也就是槍砲彈藥刀械管制條例，讓原住民獵槍完全除罪化，族人不用再擔心因獵槍、零組件不合法而入罪。又經過三年多努力，今年1月，完成野保法三讀，完成 原住民狩獵除罪化的里程碑。只要是屬於文化行為或非營利，將不會再有刑罰，也就是不會被抓去關，而是採行政罰。

「這是世界級指標」，伍麗華說，中華民國在多元文化尊重、包容與認同理解上，可以成為世界典範。全世界面對原住民狩獵議題國家，都會知道台灣有這樣的判例、這樣的釋憲意旨。

伍麗華提到，黑熊事件發生後，大武部落在林保署協助下成立的黑熊巡守隊，成為守護山林重要力量，尊重法律，法律也必須學會尊重原住民，這是她在體制內，最希望讓體制意識到的。

山地原民立委伍麗華。記者劉星君／攝影

