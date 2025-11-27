殺黑熊無罪／專家批法令 「沒有保護瀕危物種」

屏東縣霧台鄉大武部落三年內獵殺四隻台灣黑熊，遭訴違法獵捕，涉案九名族人均因「非營利自用」獲判無罪。對此，台灣黑熊保育協會創辦人、屏科大野生動物保育研究所教授黃美秀直言，大家尊重原住民族的狩獵權，然而瀕臨絕種的物種應該要受到保障，難道以後只要非營利自用，瀕危動物就能被任意獵殺嗎？

黃美秀表示，野保法規定首次違反者不罰，但霧台鄉案件已經連續三年獵殺四隻熊，換句話說有四起案例，屏東地院指出，其中一隻台灣黑熊同時具危及人類性命之虞，但後面判決理由卻沒有這樣的陳述，黑熊似乎被妖魔化，對這樣的判決其實很不解。

黃美秀說，瀕危物種數量愈來愈少，如果後來該物種消失了，也不利原住民族文化的保存，文化和健全的生態系是綁在一起的。也許我們對原住民族文化與禁忌、黑熊族群、法令上的解釋等可能都還不夠了解，但為何我們的法令仍無法給予這些瀕危物種保護呢？

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，狩獵、漁獵行為規範制度皆需明慎，狩獵漁獵不該變成是特定族裔或血統的特權。

陳玉敏說，狩獵議題涉及生態承載量、區域保育狀態、獵物族群變化、公共安全與武器管理，這些從來不是血統能決定，而是需要生態知識、社群的合作與治理、與政府合作的科學監測。

陳玉敏說，法官以九人都是原住民，獵捕、宰殺都基於非營利自用，符合修正後野生動物保育法規定，宣判涉及野保法部分無罪，會變成只要有原住民血統就能合法開槍，不論是否遵守族群狩獵共同體的規範與責任，將更不利狩獵文化傳承與生態保育。