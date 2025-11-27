聽新聞
0:00 / 0:00

殺黑熊無罪／原團謝判決 「司法尊重狩獵文化」

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

舊大武路徑拍到<a href='/search/tagging/2/台灣黑熊' rel='台灣黑熊' data-rel='/2/104827' class='tag'><strong>台灣黑熊</strong></a>。圖／林保署屏東分署提供
舊大武路徑拍到台灣黑熊。圖／林保署屏東分署提供
屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，九名涉案獵人被判處無罪，引發討論。成大考古學研究所教授台邦．撒沙勒表示，「今天的判決代表司法的進步」，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相。這樣的思維也符合先進國家的作法，值得未來司法單位形成判例。

台灣原住民族政策協會則肯定司法判決，但呼籲林保署考量文化特殊性與非營利目的，停止以僵硬的單一法規標準，再次對這些被司法除罪的文化行為進行行政裁罰。

台灣原住民族政策協會理事長Yapasuyongu Akuyana表示，判決保護的是「傳統文化」行為，與商業盜獵完全不同，這為個案文化慣習提供了法律保障。不過他也提醒，狩獵傳統高度仰賴部落慣習與禁忌，該判決不代表所有族群都可獵熊，行政機關在解釋法規時必須充分尊重各族差異。

Yapasuyongu Akuyana表示，司法只能解決個案，無法解決體制。行政機關應加速與部落建立在地化、共管（Co-management）機制，將原住民族對山林的知識（ＴＥＫ）納入保育政策，才能真正減少這類衝突。

台邦．撒沙勒表示，因氣候異常，野生動物下降到部落周遭的現象會愈來愈多，人熊衝突的事件也跟著增加，需要借重當地部落的力量，才可能有效防治熊害或野生動物的侵擾，因此保育與原住民族權益，需要建立真誠的對話平台。

東華大學民族發展與社會工作學系副教授陳張培倫則認為，法官判斷的關鍵若只是在營利與否，而未考慮其「自用」行為是否符合或可連結至部落規範，恐怕有過度解釋適用之虞，「表面上尊重了原民狩獵權，但實質上並未根據原民狩獵文化的本質或精髓進行適切的判斷。」此判決結果，反而容易讓社會大眾對原民文化產生誤解。

原住民族 台灣黑熊 獵人 傳統文化

延伸閱讀

2025世界原住民族傳統運動會聖火於屏東引燃 12/10起一連3天登場

屏東獵黑熊案無罪 伍麗華：野保法給予原民尊重

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

相關新聞

殺黑熊無罪／獵殺4黑熊 大武部落9人一審無罪

屏東縣霧台鄉大武部落九名族人獵殺四隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎機車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起...

殺黑熊無罪／大武部落 獵人改當黑熊守護者

屏東縣大武部落獵殺台灣黑熊案，九名族人被起訴後，五人已成為黑熊生態給付巡守隊員，其中擔任隊長的大武村長麥庸正說，隊員包姓...

殺黑熊無罪／原團謝判決 「司法尊重狩獵文化」

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，九名涉案獵人被判處無罪，引發討論。成大考古學研究所教授台邦．撒沙勒表示，「今天的判決代...

殺黑熊無罪／專家批法令 「沒有保護瀕危物種」

屏東縣霧台鄉大武部落三年內獵殺四隻台灣黑熊，遭訴違法獵捕，涉案九名族人均因「非營利自用」獲判無罪。對此，台灣黑熊保育協會...

太子集團洗錢案檢方再拘1人 30萬元交保

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署日前二波搜索，迄今已羈押天旭公司負責人王昱棠、人資...

收賄開公務門放行走私加熱菸 航警認罪：只拿到44.3萬元

航警局前保大警員陳柏融涉收賄、非法放行集團走私加熱菸入境的貪汙案件，桃園地院今開準備程序，陳員羈押75天首次出庭，坦承犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。