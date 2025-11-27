聽新聞
0:00 / 0:00

殺黑熊無罪／大武部落 獵人改當黑熊守護者

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣大武部落九名族人三年前曾獵殺四隻<a href='/search/tagging/2/台灣黑熊' rel='台灣黑熊' data-rel='/2/104827' class='tag'><strong>台灣黑熊</strong></a>，事後在林保署屏東分署輔導下，前年成立黑熊生態給付<a href='/search/tagging/2/巡守' rel='巡守' data-rel='/2/168628' class='tag'><strong>巡守</strong></a>隊，去年十月巡守隊曾發現台灣黑熊受困套索後並救援。圖／林保署屏東分署提供
屏東縣大武部落九名族人三年前曾獵殺四隻台灣黑熊，事後在林保署屏東分署輔導下，前年成立黑熊生態給付巡守隊，去年十月巡守隊曾發現台灣黑熊受困套索後並救援。圖／林保署屏東分署提供
屏東縣大武部落獵殺台灣黑熊案，九名族人被起訴後，五人已成為黑熊生態給付巡守隊員，其中擔任隊長的大武村長麥庸正說，隊員包姓族人去年十月巡護時發現誤闖陷阱的黑熊馬上通報救援，若是以前，可能是開槍處理，「這是黑熊事件帶來最大的改變」。

此案發後，大武村族人由林保署屏東分署輔導，前年成立屏東縣首個黑熊生態給付巡守隊，共十五名成員，巡守隊成立至今拍攝六次台灣黑熊影像，部落也領取生態給付「生態薪水」。

麥庸正說，原住民生活在山林中和所有動物都有接觸，對他們來說，獵捕黑熊觀念跟主流社會有很大的衝突，獵黑熊不是為了當英雄，而是要展現勇氣，因獵黑熊非常危險，狩獵動物的精神在於分享，如今他們也用獲得的「生態薪水」購買豬跟族人分享。

「不經一事不長一智！」麥庸正說，感謝屏東分署、野聲團隊成立巡守隊，讓族人接受保育觀念。昨天是他的生日，「獲判無罪是最好的生日禮物！」，這三年來很煎熬，判決結果讓部落放下心中的石頭。

麥庸正說，巡守隊年長隊員包姓族人也是此案被告，去年十月包男巡護收生態相機途中，發現誤闖陷阱的母黑熊，馬上打電話通報並問他「我應該怎麼辦？」當下他感動到流淚，換作以前，可能「檯面下處理」開槍，他隨即趕到山上並通報林保署等單位展開救援。

這隻黑熊連夜送抵屏科大收容中心，經數月照護與行為訓練後，恢復良好，經數次專家會議，今年四月確認具備獨立生存能力，五月由鄉長與部落耆老以大武部落老獵人家族名稱將母熊命名為「Tawmele達默樂」，在舊大武部落附近野放，母熊配戴衛星發報器持續追蹤，救傷過程也被拍成影片，下個月播放。

台灣黑熊 獵人 原住民 野放 巡守

延伸閱讀

獨／藏放冰箱、被「三貼」遊街的霧台黑熊 已製成標本

屏東獵黑熊案無罪 伍麗華：野保法給予原民尊重

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

相關新聞

殺黑熊無罪／獵殺4黑熊 大武部落9人一審無罪

屏東縣霧台鄉大武部落九名族人獵殺四隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎機車遊街，被屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起...

殺黑熊無罪／大武部落 獵人改當黑熊守護者

屏東縣大武部落獵殺台灣黑熊案，九名族人被起訴後，五人已成為黑熊生態給付巡守隊員，其中擔任隊長的大武村長麥庸正說，隊員包姓...

殺黑熊無罪／原團謝判決 「司法尊重狩獵文化」

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，九名涉案獵人被判處無罪，引發討論。成大考古學研究所教授台邦．撒沙勒表示，「今天的判決代...

殺黑熊無罪／專家批法令 「沒有保護瀕危物種」

屏東縣霧台鄉大武部落三年內獵殺四隻台灣黑熊，遭訴違法獵捕，涉案九名族人均因「非營利自用」獲判無罪。對此，台灣黑熊保育協會...

太子集團洗錢案檢方再拘1人 30萬元交保

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署日前二波搜索，迄今已羈押天旭公司負責人王昱棠、人資...

收賄開公務門放行走私加熱菸 航警認罪：只拿到44.3萬元

航警局前保大警員陳柏融涉收賄、非法放行集團走私加熱菸入境的貪汙案件，桃園地院今開準備程序，陳員羈押75天首次出庭，坦承犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。