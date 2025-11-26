太子集團洗錢案檢方再拘1人 30萬元交保

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署日前二波搜索，迄今已羈押天旭公司負責人王昱棠、人資長辜淑雯等人7人，查扣34輛豪車。檢方昨拘提陳志親信李添的另名司機陽金泉到案，經移送複訊，今晚以30萬元交保、限制出境出海。

專案小組日前提訊在押被告王昱棠等人釐清案情，昨拘提司機陽金泉到案，今下午移送北檢複訊，晚間8時許檢方諭知30萬元交保候傳，限制出境出海。

檢方第一波搜索行動，聲押台灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩4人獲准。檢調分析卷證追查，100萬元交保尼爾公司林揚茂疑似是OBU帳戶總管，太子集團利用境外公司在台開設OBU帳戶，轉匯贓款至位於台灣的天旭、尼爾公司，用以繳納「和平大苑」豪宅貸款等費用，尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊等3人日前羈押禁見獲准。

承辦檢察官執行專案前，已向台北地方法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產，和平大苑房屋11戶、車位48個、各式豪車及銀行帳戶，合計價值高達45億2766萬餘元。其中，布加迪Bugatti「Chiron山豬王」等多達26輛豪車，價值共4.7億餘元，專案小組近日也查出李添的特助李守禮，涉透過管道過戶賣車給車商，且太子集團在台相關公司的車輛也疑似是不法所得，全案再查扣8車，共計已查扣34輛豪車。

柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，台北地檢署分案偵辦太子集團在台洗錢案，全案共計查扣34輛豪車。圖／調查局提供
柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，台北地檢署分案偵辦太子集團在台洗錢案，全案共計查扣34輛豪車。圖／調查局提供
台北地檢署查扣29輛太子集團用來洗錢的超跑與豪車，因北檢贓物庫無法停放，只能暫時扣押在「和平大苑」地下停車場。圖／調查局提供
台北地檢署查扣29輛太子集團用來洗錢的超跑與豪車，因北檢贓物庫無法停放，只能暫時扣押在「和平大苑」地下停車場。圖／調查局提供

