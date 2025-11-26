快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

收賄開公務門放行走私加熱菸 航警認罪：只拿到44.3萬元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

航警局前保大警員陳柏融涉收賄、非法放行集團走私加熱菸入境的貪汙案件，桃園地院今開準備程序，陳員羈押75天首次出庭，坦承犯行。但對於檢方指控共收賄95.8餘萬元，他則澄清只拿到44.3餘萬元，並坦承走私次數不僅於此，檢已另案偵辦，法官蔡旻穎諭知候核辦，陳員還押。

警員收賄放行走私集團夾帶加熱菸品入境案，桃園地檢署上月28日偵結，認陳員涉犯貪汙罪的公務員違背職務收受賄賂及菸酒管理法的輸入私菸等罪、走私集團主嫌楊雅茹等11人分別犯貪汙罪的對公務員違背職務行賄及菸酒管理法的輸入私菸等罪嫌起訴移審，桃園地院抽籤分案由慎股法官蔡旻穎中籤，召開接押庭後仍將陳員、楊女收押禁見。

本案涉案被告數多達12名，法官日前排定今天上午、12月12日下午、24日上午及31日上午分別召開5個準備程序庭、排定傳喚被告名單，今天首開傳喚楊女的胞兄楊宜杰及在押前航警陳柏融，楊女將壓軸於下月31日出庭應訊。

陳柏融對於檢方起訴犯罪事實均坦承並認罪，辯護人同樣表示將作認罪答辯，對於全部事實證據及法條不爭執。唯一對起訴書所指陳收受賄賂新台幣95萬8600元特別澄清，並提出證據指出，在陳員與楊女於今年9月7日晚間10時30分LINE對話紀錄顯示並提及，楊女積欠51萬5400元，原本約好隔日交付，後又改為9月11或12日再說；由於檢警於11日執行搜索行動，這筆錢陳員根本未收到，因此收賄總款項應將此筆扣除，正確金額應為44萬3200元。

法官懷疑走私次數應不只26次，當庭訊問陳員是否有起訴附表遺漏的其他次數，陳坦承「有」，法官希望他清楚交代真實次數，陳表示，原起訴肅貪專組檢察官曾柏涵已另案偵辦，將追加起訴。對於走私集團楊姓兄妹是否仍欠賄款？陳表示的確有51萬5400元報酬未給付，蒞庭公訴檢察官則對陳的說法起疑，表示將和承辦檢察官確認後，12月10日前呈報相關資料。

由於辯護人主張，陳員適用刑法59條減刑條件，法官則當庭告知，她認為沒有情堪憫恕的條件，讓陳不再抱有減刑期待，並反問陳「認不認為自己適用減刑？」陳停頓2秒回答「沒有」，由於檢辯雙方均同意有證據能力，也無調查證據，法官將依職權函查、鑑定及勘驗。

至於陳柏融先前聲請具保停押，法官表示具保停押得立刻送分案，不過本案迄今才進行第2人的準備程序庭，大部分被告尚未問完，交保機率不大；辯護律師附議表示，將待準備程序完成所有被告訊問後，再提出具保聲請。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

航警局保大前警員陳柏融自今年4月29日起，收賄放行走私集團違法夾帶加熱菸品，桃園地院今召開陳員的準備程序庭，陳均認罪，但否認收賄95.8萬，實際僅拿到44.3萬元。圖／桃園地檢署提供
航警局保大前警員陳柏融自今年4月29日起，收賄放行走私集團違法夾帶加熱菸品，桃園地院今召開陳員的準備程序庭，陳均認罪，但否認收賄95.8萬，實際僅拿到44.3萬元。圖／桃園地檢署提供

法官 走私 桃園地院

延伸閱讀

新北殯儀館冷藏室涉集體收賄1735萬 起訴25人

任內涉收賄護航業者 連江縣前秘書長100萬元交保

獨／雲林縣議長涉向光能廠商收賄！改口不認違背職務 檢求刑20年

不法集團假養殖真走私！連江查緝隊查獲走私牡蠣425 袋、逾5噸

相關新聞

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

9月引發爆炸性話題的「北捷踹嬤」事件主角Fumi阿姨，最近接受專訪透露，此事件的裁定結果，她與律師認為開罰金額過高，且不認同裁定書中使用的「動詞」，目前正在研擬申訴...

績效獎金未算入退休金…台水4員工追討230萬 法官駁回

台灣自來水公司第11區營業處4名退休員工，認為公司未將「績效獎金」計入退休金平均工資，提起民事訴訟請求台水給付75萬到4...

收賄開公務門放行走私加熱菸 航警認罪：只拿到44.3萬元

航警局前保大警員陳柏融涉收賄、非法放行集團走私加熱菸入境的貪汙案件，桃園地院今開準備程序，陳員羈押75天首次出庭，坦承犯...

太子集團洗錢案檢方再拘1人 30萬元交保

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署日前二波搜索，迄今已羈押天旭公司負責人王昱棠、人資...

台南光電弊案開庭…面對分割地號及補件爭議 2仲介稱「僅負責轉達」

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

國小教練性侵41學童遭判刑 家長哭喊：你們知道他對小孩做了什麼嗎？

台中市某國小少棒隊松姓教練被控性侵41名學童，犯行達90次，今年7月一審依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。