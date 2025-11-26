新北計程車司機強載女乘客至河堤性侵 判刑8年

快訊

中央社／ 新北26日電

新北1名計程車司機去年將女乘客載至偏僻河堤，藉口想看其胸口刺青，強行脫去女子衣物拍照並性侵得逞，事後不僅否認犯行還反控女子詐欺，新北地院依加重強制性交罪判刑8年。

根據新北地方法院19日判決，1名林姓計程車司機去年5月某日下午3時許，透過173叫車APP在新北市載到1名女子，但林男未將女子載到目的地，反而開到河堤旁，並藉口想看她身上刺青，不顧其反抗以手機拍攝女子胸部等私密部位照片，並褪去女子衣物性侵得逞。

女子說，當時林男在開車途中突然說「覺得妳胸型不錯」，還提到自己的性經驗，又提出想看她胸口刺青，她解開1顆釦子露出部分圖案，剩下圖案以口述形容。接著林男開始繞路並碎念要找個沒有人、沒有監視器拍到的地方，她當下已察覺不對勁，但不敢有動作深怕激怒對方。

她表示，林男將車開到偏僻地點，停車後坐到她旁邊湊近觸碰她，當時她已嚇到不知如何反應，有向他表達「這樣不好」、「你不要這樣」，但不敢用太強烈的語言反抗，因擔心自己孤立無援會有生命危險，最終林男以手指性侵得逞。事後女子先向APP平台反映遭性侵，但客服人員回覆無法越權處理，她才決定報警。

林男在審理時辯稱，當時女子有同意至河堤聊天、觀看刺青，並讓他拍照以抵付車資。但法官認為，林男與女子素不相識，且女子刺青位在胸口部位，難認女子會貿然同意與陌生人前往河堤，並展露隱密部位刺青，且車資僅新台幣300多元，女方應有能力支付，因此林男說法不予採信。

法官審酌，林男為逞一己私慾，藉駕駛計程車機會性侵女子，不僅對被害人身心造成難以抹滅影響，對公眾社會也危害甚鉅。且林男犯後否認犯行，甚至對女方提告詐欺，毫無悔意，依加重強制性交罪判處有期徒刑8年。可上訴。

