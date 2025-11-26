超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

「北捷踹嬤」事件主角Fumi阿姨透露，她與律師認為裁定罰金過高，且不認同裁定書中使用的「動詞」，目前已填了申訴。 圖／截自薔栗膠YouTube

9月引發爆炸性話題的「北捷踹嬤」事件主角Fumi阿姨，最近接受專訪透露，此事件的裁定結果，她與律師認為開罰金額過高，且不認同裁定書中使用的「動詞」，目前已填了申訴，也提及「律師真的是滿對我蠻好的」，翻了以往類似的防衛判例，卻沒想到會是比較高的金額，雖然「沒有到很驚人的數字」是可負擔的範圍，但猜測「他們（司法）是不是故意的」。

藝人薔薔Podcast節目《薔栗膠》24日曝光訪談對話，Fumi阿姨坦承因為搭捷運與一名老婦人發生肢體衝突而「爆紅」，感到十分訝異與不真實，甚至焦慮到睡不著。回顧事發經過，她說明當時捷運車廂內有許多空位，該名老婦人卻堅持要求她讓位，甚至開始肢體攻擊。當下在無法接受衣物可能被毀損以及人身騷擾的情況下，她出腳反擊將對方踹開，純粹是出於反射性、警示性的正當防衛，並非要教訓對方。

針對後續的司法程序，Fumi阿姨表示，有收到裁定書並被處以罰款，但她與律師不認同裁定書中對其行為的描述「動詞」。她們認為，此事件應界定為正當防衛，頂多只是過當防衛。儘管罰款金額在她能負擔的範圍內，但她與律師堅持提出申訴，主因是不希望留下這個「不好的記錄」。她同時也感嘆，自己曾經經歷錢包失竊時，冗長的司法程序往往讓人心灰意冷，這也是她當下選擇「私刑」反擊的原因之一。

此外，她透露自己的工作是在內湖一般辦公室，比較文書性質的事項；也談及家人對自己性向與陰柔行為的反應，「我小時候就很喜歡畫畫，然後畫比如說人物，然後都是穿裙子，然後所以我覺的其實很早就有徵兆了，所以他們可能就有一種，啊，沒救了的那種感覺」。

事件爆發後，Fumi阿姨在社群媒體上遭遇兩極化的評論。她觀察到，臉書上年齡較長的網友多半對她進行抨擊，而Instagram和Threads等年輕人社群則有較多支持的聲音「就是會幫我講話，我也蠻感動的」，她則考慮未來多與大家談論性別平權相關的議題。