快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

台南光電弊案開庭…面對分割地號及補件爭議 2仲介稱「僅負責轉達」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，台南地院今開庭，面對分割地號及補件爭議，2名土地仲介均證稱，負責轉達給地主，其他是公司（力暘）的事。

台南地院下午開庭審理，傳喚王女及林姓土地仲介等人出庭作證。而本案被告則有力暘總裁古盛煇、總經理徐碩廷及陳凱凌3人到庭。

面對古盛煇律師詢及王女在偵訊中提到，她覺得2020年7月31日農委會為避免農地破碎，2公頃以下農地不同意變更使用公告之後，她研判力暘才會要求地主填寫不實文件，「是我個人推測」她說。

律師也追回，古盛煇有無要求重填同意書或要求2公頃以上土地辦理分割？有無直接聯繫或重新聯絡地主？她回答「都沒有」。

然而，律師也提示古盛煇於偵訊時筆錄，稱「我也好好奇誰在造假，是哪個仲介？我沒有指示這件事情」。律師追問古盛煇並沒有點名誰在造假，是否因古盛煇與妳於2021年8月間土地仲介糾紛才做此回答。「我推測就是在講我」王女說，一般而言總裁是不會介入土地仲介業務的。

她表示，土地仲介負責土地開發，至於分割地號或補件是公司的事，收到公司的通知後轉達地主。

面對檢方詢問，她認為，力暘在七股設有升壓站，沒有饋線問題，農委會公告對力暘沒有影響。她說，每分地土地仲介費約3萬至20萬不等，原本收地狀況不理想，特定時間有提高，2021年後期約截止收件前半年調整至每分地20萬元。

林姓土地仲介也說，每分地仲介費約8萬至15萬，且是浮動的。他於偵訊中提到，當時公司請他們通知地主來修改，配合現在主管機關需要來做修改。他說，公司請他們通知地主配合，稱有文件需要更改，他們也轉達給地主，但他們負責通知並不在場。

面對分割地號及補件爭議，2名土地仲介到庭均證稱，負責轉達給地主，其他是公司（力暘）的事。圖／本報資料照
面對分割地號及補件爭議，2名土地仲介到庭均證稱，負責轉達給地主，其他是公司（力暘）的事。圖／本報資料照

律師 陳凱凌 台南

延伸閱讀

他拒酒測挨罰18萬還付不出罰單 11筆持分土地被查封後分期繳清

加值AI技能為人才鍍金 光電及光學業願加碼老鳥35%薪資

大洋活化資產 錢景可期

蔣萬安出席台北市不動產仲介幸福家園公益路跑鳴槍儀式

相關新聞

國小教練性侵41學童遭判刑 家長哭喊：你們知道他對小孩做了什麼嗎？

台中市某國小少棒隊松姓教練被控性侵41名學童，犯行達90次，今年7月一審依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，...

禁止販售日本核災五縣食品 台中市政府告行政院...更一審再度敗訴

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售受核能輻射汙染、日本核災五縣的食品，被行政院宣告無效，台中市...

Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」爆出涉詐領健保逾5700萬、洗錢金額更高達29億元，創辦人、號稱「牙醫教父」謝尚廷也曾...

台南光電弊案開庭…面對分割地號及補件爭議 2仲介稱「僅負責轉達」

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭

擔任屏東地檢署檢察長3年多的陳盈錦傳出申請辭職，辭職公文已送轉法務部長辦公室，相關人士證實「確有此事」；陳盈錦今天說「人...

女友「肉身趴引擎蓋」阻開車遭甩死 她算殺人還是酒駕、傷害致死？

林姓女房仲2024年10月9日與同事到宜蘭遊玩，她帶張姓女伴同行，詎料張女喝完酒後竟打算酒駕，林女為勸阻，以肉身趴在車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。