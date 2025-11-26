台南光電弊案開庭…面對分割地號及補件爭議 2仲介稱「僅負責轉達」

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，台南地院今開庭，面對分割地號及補件爭議，2名土地仲介均證稱，負責轉達給地主，其他是公司（力暘）的事。

台南地院下午開庭審理，傳喚王女及林姓土地仲介等人出庭作證。而本案被告則有力暘總裁古盛煇、總經理徐碩廷及陳凱凌3人到庭。

面對古盛煇律師詢及王女在偵訊中提到，她覺得2020年7月31日農委會為避免農地破碎，2公頃以下農地不同意變更使用公告之後，她研判力暘才會要求地主填寫不實文件，「是我個人推測」她說。

律師也追回，古盛煇有無要求重填同意書或要求2公頃以上土地辦理分割？有無直接聯繫或重新聯絡地主？她回答「都沒有」。

然而，律師也提示古盛煇於偵訊時筆錄，稱「我也好好奇誰在造假，是哪個仲介？我沒有指示這件事情」。律師追問古盛煇並沒有點名誰在造假，是否因古盛煇與妳於2021年8月間土地仲介糾紛才做此回答。「我推測就是在講我」王女說，一般而言總裁是不會介入土地仲介業務的。

她表示，土地仲介負責土地開發，至於分割地號或補件是公司的事，收到公司的通知後轉達地主。

面對檢方詢問，她認為，力暘在七股設有升壓站，沒有饋線問題，農委會公告對力暘沒有影響。她說，每分地土地仲介費約3萬至20萬不等，原本收地狀況不理想，特定時間有提高，2021年後期約截止收件前半年調整至每分地20萬元。