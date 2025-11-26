國小教練性侵41學童遭判刑 家長哭喊：你們知道他對小孩做了什麼嗎？

台中市某國小少棒隊松姓教練被控性侵41名學童，犯行達90次，今年7月一審依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，未定應執行刑，二審今宣判，駁回上訴，維持一審刑度。有被害學童家長向市議員江和樹陳情，認為刑度太輕，還怕松男服完刑會對小孩不利。

一位女家長哭著問，「你們知道松教練對小孩做了什麼行為嗎？他要小孩幫他口交，他也口交小孩。判這麼輕，希望他判死刑，不要再出來，也怕他未來會威脅小孩，這真的會影響小孩的人生」。她哭喊著說，不要讓他有這個機會，希望社會能重視幫忙處理。

江和樹今說，松姓教練竟然還敢繼續上訴，代表犯錯還不改，法官應該判他5百年才對。但是，因為最高只要服刑30年，表現好15年就可以回來，被害學童因而找上他陳情。

據起訴書指出，松姓教練從2018年起在該國小擔任棒球隊教練至去年10月止，擔任教練期間，明知學童都未滿14歲，對於性及猥褻行為知識及判斷能力未臻成熟，欠缺完全的性自主判斷能力，未能為健全、正確性意思決定，卻濫用少年對其信任，涉在任職期間，對學童犯下性侵、強制猥褻等犯行。