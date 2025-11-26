Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」爆出涉詐領健保逾5700萬、洗錢金額更高達29億元，創辦人、號稱「牙醫教父」謝尚廷也曾捲入密醫檢舉案紛爭，後來法院認定未構成密醫，撤銷罰單，不過2年前衛生局再度突襲謝的診所，查獲一名牙醫系畢業的洪姓男子無照看牙，全案訊後移送雄檢偵辦。

2006年，一名趙姓女子自菲律賓馬尼拉東方大學牙醫系畢業，不具我國合格牙醫師執照，卻被謝延攬到Abc旗下兩家診所從事洗牙、拔牙等密醫業務長達14年，2018年12月遭人檢舉後，高市衛生局到場查核，只對診所開罰10萬元罰鍰，未移送檢調。

謝尚廷提起行政訴訟，法院審理發現，衛生局調查全程無錄音，調查程序明顯瑕疵，最終法官僅認定趙女屬「牙助」，協助教導患者套橡皮圈、拉線等，並未構成密醫行為，撤銷罰單。

逃過裁罰後，從2019到2023年，Abc體系大舉聘用密醫，據悉，多達17名密醫分布旗下12家診所，替逾3萬名患者洗牙、拔牙、矯正，不當獲利達5710萬元，規模遠超一般密醫案，台灣史上罕見。

高市衛生局回應，2019年接獲民眾檢舉，當時依現場事證裁罰，認定有違反醫師法28條之虞，針對當事人及負責醫師行政處分，後當事人提告，經法院認定未構成密醫行為，確定撤罰。