快訊

叼水桶、戴墨鏡…淡水老街逼狗表演討賞 飼主辯「帶狗兜風」下場慘了

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」爆出涉詐領健保逾5700萬、洗錢金額更高達29億元，創辦人、號稱「牙醫教父」謝尚廷也曾捲入密醫檢舉案紛爭，後來法院認定未構成密醫，撤銷罰單，不過2年前衛生局再度突襲謝的診所，查獲一名牙醫系畢業的洪姓男子無照看牙，全案訊後移送雄檢偵辦。

2006年，一名趙姓女子自菲律賓馬尼拉東方大學牙醫系畢業，不具我國合格牙醫師執照，卻被謝延攬到Abc旗下兩家診所從事洗牙、拔牙等密醫業務長達14年，2018年12月遭人檢舉後，高市衛生局到場查核，只對診所開罰10萬元罰鍰，未移送檢調。

謝尚廷提起行政訴訟，法院審理發現，衛生局調查全程無錄音，調查程序明顯瑕疵，最終法官僅認定趙女屬「牙助」，協助教導患者套橡皮圈、拉線等，並未構成密醫行為，撤銷罰單。

逃過裁罰後，從2019到2023年，Abc體系大舉聘用密醫，據悉，多達17名密醫分布旗下12家診所，替逾3萬名患者洗牙、拔牙、矯正，不當獲利達5710萬元，規模遠超一般密醫案，台灣史上罕見。

高市衛生局回應，2019年接獲民眾檢舉，當時依現場事證裁罰，認定有違反醫師法28條之虞，針對當事人及負責醫師行政處分，後當事人提告，經法院認定未構成密醫行為，確定撤罰。

衛生局表示，2023年前往Abc鳳山診所稽查，當場查獲未具牙醫師資格的洪男正為患者診療牙齒、數位印模、矯正等醫療行為，證據明確，已於同年3月27日主動函送檢方偵辦，依法提起公訴。

知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」創辦人謝尚廷。圖／取自Abc牙醫聯盟網頁
知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」創辦人謝尚廷。圖／取自Abc牙醫聯盟網頁

衛生局 密醫 牙醫

延伸閱讀

高雄「ABC牙醫聯盟」犯罪逾16億元 名醫詐保洗錢逃稅遭起訴

她指「排骨肉有鋼絲」致門牙受損提告求償5萬元 店家反擊疑濫行興訟

牙醫集團聘密醫詐健保 鳳山負責人未繳罰款遭強制執行

守住荷包！ 健保費明年「確定不漲」 安全準備金達2個月

相關新聞

國小教練性侵41學童遭判刑 家長哭喊：你們知道他對小孩做了什麼嗎？

台中市某國小少棒隊松姓教練被控性侵41名學童，犯行達90次，今年7月一審依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，...

禁止販售日本核災五縣食品 台中市政府告行政院...更一審再度敗訴

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售受核能輻射汙染、日本核災五縣的食品，被行政院宣告無效，台中市...

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，9名涉案獵人被判處無罪。至於行政罰部分，將由主管機關另行依法審酌。台灣原住民族政策協會...

屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署將9人依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地方法院今日宣判，除了顏父...

Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」爆出涉詐領健保逾5700萬、洗錢金額更高達29億元，創辦人、號稱「牙醫教父」謝尚廷也曾...

沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭

擔任屏東地檢署檢察長3年多的陳盈錦傳出申請辭職，辭職公文已送轉法務部長辦公室，相關人士證實「確有此事」；陳盈錦今天說「人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。