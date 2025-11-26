沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭
擔任屏東地檢署檢察長3年多的陳盈錦傳出申請辭職，辭職公文已送轉法務部長辦公室，相關人士證實「確有此事」；陳盈錦今天說「人生還想做些其他的事」，法務部長鄭銘謙如何批核？有待觀察。
陳盈錦今天表示，他距離70歲還有10年的時間，還想做點其他的事才申請辭職；陳說「我沒有出包喔，也沒有身體不健康，謝謝大家的關心」，強調「絕對不是下去當律師」。
現年61歲的陳盈錦是司法官學院33期結業，曾任主任檢察官、6年行政執行署分署長、3年行政執行署副署長職務，2021年8月回一審辦案，2022年5月受前法務部長蔡清祥拔擢以「陽春檢察官」之姿獲派甲級屏東地檢署檢察長，打破檢察人事傳統。
有檢察人士說，檢察首長雖是榮譽職，工作壓力也不小，同樣事理，檢察體系內有許多書記官不想升科長，就是認為薪水差不多，但業務質、量比一般書記官來得重，責任也重。
陳盈錦的辭職申請案已從台灣高檢署轉呈法務部，有待鄭銘謙處理；檢察總長邢泰釗2026年任期也將屆滿，明年檢察高層生態會有一番變化。
2026年任期屆滿的一審檢察長包括士林地檢署的張云綺、台中地檢署的張介欽，以及今年8月從新竹地檢署轉任國安局副局長的陳松吉所留職缺，如果陳盈錦請辭順利，法務部明年至少會開出4個檢察長職缺。
