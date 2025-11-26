快訊

叼水桶、戴墨鏡…淡水老街逼狗表演討賞 飼主辯「帶狗兜風」下場慘了

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

女友「肉身趴引擎蓋」阻開車遭甩死 她算殺人還是酒駕、傷害致死？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓女房仲2024年10月9日與同事到宜蘭遊玩，她帶張姓女伴同行，詎料張女喝完酒後竟打算酒駕，林女為勸阻，以肉身趴在車輛引擎蓋上，張女繼續開車，林女被甩飛後傷重慘死，宜蘭地院國民法官庭依傷害致人於死罪判張女15年徒刑。張女以自己有「自首」等理由上訴，台灣高等法院今準備程序終結，定明年1月15日審理。

林女（40歲）從事冷凍麵團食品工作，與張女相識約20年，2022年開始交往並同居。林女在桃園擔任房仲，她和6、7名同事到宜蘭遊玩，也帶上伴侶。去年10月9日傍晚6點多，一行人在礁溪鄉茅埔六路一處民宿喝完酒，張女因要移車，林女反對酒駕，兩人爭執後張女坐上汽車並發動，林女則趴上引擎蓋，意圖阻止。

張女踩下油門加速駛出，期間林女雖一度掉落，然仍起身再次趴臥在引擎蓋上，持續勸阻。張女經過12次催油起步隨即煞車，見林女仍不願自引擎蓋上下車，乾脆從宜蘭縣礁溪鄉191縣道北上車道33.6K處開始加速，以約50餘公里時速行駛約150至180餘公尺，進而煞車，林女在191縣道2.5K處落地，頭部重擊地面。

林女被送往陽明交通大學附設醫院急救，當晚10點1分不治。警方對張女酒測，酒測值達0.68毫克，宜蘭地檢署依殺人罪起訴。

宜蘭地院審理時，張女不爭執酒駕並導致林女死亡，但主張受酒精影響，不知道被害人當時就在引擎蓋上，她駕車再次起步後，聽到「碰」的聲音馬上停車，那時才發現林女倒在車子右前方，她無殺人及傷害犯意。

陳姓證人表示，當時他要出去買晚餐，請林女移車，結果張女就跑去開車，林女要他趕快阻止張女酒駕，他攔不住，這對情侶就起了爭執。「趴蓋」事件發生時，陳大喊「這樣危險」，張女的車窗沒有搖下來，她一直假裝要往前衝的那種動作，他以為只是想嚇林女。

宜蘭地院認為張女是從民宿遭被害人趴在引擎蓋上，駕車上路時開始著手傷害行為，同時張女也屬「開始酒醉駕車」，犯酒後不能安全駕駛罪與傷害罪，應依刑責較重的傷害致人於死罪處斷。張女貪杯，但喝完酒常有斷片的情形，曾有酒駕被判刑3月前科，一審認為她不符自首、情堪憫恕條件，依傷害致人於死罪判刑15年。

判決出爐後，張女不服，提上訴。高院今行準備程序，張女的律師主張她應符合自首要件，但一審違反國民法官法施行細則第295條第1項第3款「關於適用法令違誤」，因此上訴。

檢、辯對案件發生的客觀事實沒有意見，法官整理的爭點為本件究竟是酒駕致死、傷害致死還是殺人罪。因林女家屬提民事求償，並對一審的判決金額有意見，決定上訴，張女今天仍表達有和解意願，希望高院幫忙安排調解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓女子見張姓女伴執意酒駕，整個人趴到引擎蓋勸阻，張女開車，林女被甩飛後摔落地面而死亡。記者王宏舜／攝影
林姓女子見張姓女伴執意酒駕，整個人趴到引擎蓋勸阻，張女開車，林女被甩飛後摔落地面而死亡。記者王宏舜／攝影

宜蘭 國民法官 酒駕

延伸閱讀

台中棒球隊教練性侵41童 上訴牽拖曾遭性侵影響性認知...二審不採信

酒駕載學生！竹市建華國中校車擦撞轎車 市府永不錄用

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

兩男4度酒駕上路全送辦 北市酒駕男拒測3次開罰54萬

相關新聞

國小教練性侵41學童遭判刑 家長哭喊：你們知道他對小孩做了什麼嗎？

台中市某國小少棒隊松姓教練被控性侵41名學童，犯行達90次，今年7月一審依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，...

禁止販售日本核災五縣食品 台中市政府告行政院...更一審再度敗訴

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售受核能輻射汙染、日本核災五縣的食品，被行政院宣告無效，台中市...

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，9名涉案獵人被判處無罪。至於行政罰部分，將由主管機關另行依法審酌。台灣原住民族政策協會...

屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署將9人依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地方法院今日宣判，除了顏父...

Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」爆出涉詐領健保逾5700萬、洗錢金額更高達29億元，創辦人、號稱「牙醫教父」謝尚廷也曾...

沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭

擔任屏東地檢署檢察長3年多的陳盈錦傳出申請辭職，辭職公文已送轉法務部長辦公室，相關人士證實「確有此事」；陳盈錦今天說「人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。