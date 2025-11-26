快訊

叼水桶、戴墨鏡…淡水老街逼狗表演討賞 飼主辯「帶狗兜風」下場慘了

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台中棒球隊教練性侵41童 上訴牽拖曾遭性侵影響性認知...二審不採信

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一所國小棒球隊松姓教練涉性侵41名學童、犯行90次，一審判1年6月至8年6月不等徒刑，松男認量刑過重，以成長過程中曾遭性侵、猥褻，影響性行為的認知，一審沒有送醫療院所鑑定，有違失而上訴台中高分院，二審審理時，卻未聲請調查證據，二審認上訴無理由，今駁回上訴。

二審指出，松男對一審認定的犯罪事實，沒有上訴，僅認為一審量刑過重，針對量刑部分提起上訴，松男上訴指摘，他在成長過程中，也遭到性侵、猥褻，影響他對性行為的正常認知，一審沒有針對此部分送醫院院所鑑定，有所違失。

二審表示，不過案件審理時，松男與律師未再針對找醫療院所鑑定，聲請調查證據，還對一審的犯罪事實、論罪都不爭執。

二審認為，即便松男所述過去曾遭受性侵害的說法屬實，也僅屬對性行為的觀念有無偏差，是否為犯罪動機形成原因之一的問題，此部分經審酌後，尚不足以動搖一審所作的量刑判斷。

二審審認，雖然松男在審理期間，表明有與被害人和解意願，但多名被害人已在一審時，表示不願與松男和解，其餘被害人經電話詢問，或移付調解後，也都表示不願與松男調解，認定松男上訴無理由，駁回上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

台中市議員江和樹去年底反映，一名國小少棒隊教練涉性侵學童，犯行包括逼迫口交、撫摸下體、互摸、肛交等，犯行期間還以手機偷拍，若學童不就範，即不讓學童打球，引發社會議論，檢警介入調查，今年3月間由偵結起訴。

起訴指出，松姓男子涉在2019年至2024年擔任台中市一所國小棒球隊教練時，對41名學童犯下強制猥褻、強制性交、違反兒少性剝削等犯行，一共有90次。

檢方痛批松男把學童當「年幼禁臠」、「嚴重敗壞師德」，一審在今年7月間，依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，未定應執行刑。

台中市松姓男子擔任棒球隊教練時，涉嫌性侵41名學童，台中高分院今駁回上訴。示意圖／AI生成
台中市松姓男子擔任棒球隊教練時，涉嫌性侵41名學童，台中高分院今駁回上訴。示意圖／AI生成

性侵害 教練 台中市

延伸閱讀

台中狼教練涉性侵學童案 專家建議盧秀燕應首創外聘教練評鑑機制

男友硬求歡她持剪刀反抗才作罷 男被告性侵未遂判刑2年

黃子佼案二審緩刑4年 律師揭他「態度變了」：現實面懲罰更重

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 害民視董事長被罰5萬確定

相關新聞

國小教練性侵41學童遭判刑 家長哭喊：你們知道他對小孩做了什麼嗎？

台中市某國小少棒隊松姓教練被控性侵41名學童，犯行達90次，今年7月一審依強制性交等90罪，判松1年6月至8年6月不等，...

禁止販售日本核災五縣食品 台中市政府告行政院...更一審再度敗訴

台中市議會通過台中市食品安全衛生管理自治條例，禁止在台中販售受核能輻射汙染、日本核災五縣的食品，被行政院宣告無效，台中市...

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，9名涉案獵人被判處無罪。至於行政罰部分，將由主管機關另行依法審酌。台灣原住民族政策協會...

屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署將9人依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地方法院今日宣判，除了顏父...

Abc牙醫聯盟涉詐健保、逃漏稅 創辦人謝尚廷再捲密醫案遭查辦

知名連鎖牙醫體系「Abc牙醫聯盟」爆出涉詐領健保逾5700萬、洗錢金額更高達29億元，創辦人、號稱「牙醫教父」謝尚廷也曾...

沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭

擔任屏東地檢署檢察長3年多的陳盈錦傳出申請辭職，辭職公文已送轉法務部長辦公室，相關人士證實「確有此事」；陳盈錦今天說「人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。