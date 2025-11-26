台中棒球隊教練性侵41童 上訴牽拖曾遭性侵影響性認知...二審不採信

台中市一所國小棒球隊松姓教練涉性侵41名學童、犯行90次，一審判1年6月至8年6月不等徒刑，松男認量刑過重，以成長過程中曾遭性侵、猥褻，影響性行為的認知，一審沒有送醫療院所鑑定，有違失而上訴台中高分院，二審審理時，卻未聲請調查證據，二審認上訴無理由，今駁回上訴。

二審指出，松男對一審認定的犯罪事實，沒有上訴，僅認為一審量刑過重，針對量刑部分提起上訴，松男上訴指摘，他在成長過程中，也遭到性侵、猥褻，影響他對性行為的正常認知，一審沒有針對此部分送醫院院所鑑定，有所違失。

二審表示，不過案件審理時，松男與律師未再針對找醫療院所鑑定，聲請調查證據，還對一審的犯罪事實、論罪都不爭執。

二審認為，即便松男所述過去曾遭受性侵害的說法屬實，也僅屬對性行為的觀念有無偏差，是否為犯罪動機形成原因之一的問題，此部分經審酌後，尚不足以動搖一審所作的量刑判斷。

二審審認，雖然松男在審理期間，表明有與被害人和解意願，但多名被害人已在一審時，表示不願與松男和解，其餘被害人經電話詢問，或移付調解後，也都表示不願與松男調解，認定松男上訴無理由，駁回上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

台中市議員江和樹去年底反映，一名國小少棒隊教練涉性侵學童，犯行包括逼迫口交、撫摸下體、互摸、肛交等，犯行期間還以手機偷拍，若學童不就範，即不讓學童打球，引發社會議論，檢警介入調查，今年3月間由偵結起訴。

起訴指出，松姓男子涉在2019年至2024年擔任台中市一所國小棒球隊教練時，對41名學童犯下強制猥褻、強制性交、違反兒少性剝削等犯行，一共有90次。