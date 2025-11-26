聽新聞
詐欺判11年！通緝犯酒後現身林森北 遇警心虛被逮朋友還幫「襲警」
呂姓男子因2條詐欺罪遭判11年徒刑，卻未到案展開逃亡，今天凌晨和古姓友人酒後走台北市中山區林森北路上，見巡邏員警經過心虛要逃，員警立刻上前盤查，古男一度「為了救朋友」甚至不惜妨害公務推擠警察，警方立刻壓制並呼叫支援警力，十多名員警在大街上逮捕2人，警詢後依妨害公務罪嫌送辦，通緝部分解送歸案。
中山警方今天凌晨4點多巡邏行經林森北路、錦州路口，發現呂男（30歲）和古男（29歲）酒後走在路上有閃躲情況，覺得不對勁發動盤查，沒想到連話都沒還說，2人拔腿就飽。
警方立刻上前壓制，沒想到古男為了救呂男大力推擠警察，見未果自己轉身就跑，員警呼叫警力圍捕，最後古男逃跑數百公尺就遭壓制。
警方查證身分發現，呂男因2條詐欺案遭判刑11年，未到案執行遭士林地檢、新北地檢等單位發布通緝，因擔心身分曝光才逃跑，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦，通緝部分則解送歸案。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
