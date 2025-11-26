快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

詐欺判11年！通緝犯酒後現身林森北 遇警心虛被逮朋友還幫「襲警」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

呂姓男子因2條詐欺罪遭判11年徒刑，卻未到案展開逃亡，今天凌晨和古姓友人酒後走台北市中山區林森北路上，見巡邏員警經過心虛要逃，員警立刻上前盤查，古男一度「為了救朋友」甚至不惜妨害公務推擠警察，警方立刻壓制並呼叫支援警力，十多名員警在大街上逮捕2人，警詢後依妨害公務罪嫌送辦，通緝部分解送歸案。

中山警方今天凌晨4點多巡邏行經林森北路、錦州路口，發現呂男（30歲）和古男（29歲）酒後走在路上有閃躲情況，覺得不對勁發動盤查，沒想到連話都沒還說，2人拔腿就飽。

警方立刻上前壓制，沒想到古男為了救呂男大力推擠警察，見未果自己轉身就跑，員警呼叫警力圍捕，最後古男逃跑數百公尺就遭壓制。

警方查證身分發現，呂男因2條詐欺案遭判刑11年，未到案執行遭士林地檢、新北地檢等單位發布通緝，因擔心身分曝光才逃跑，警詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦，通緝部分則解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中山警方壓制逮捕呂姓男子。記者翁至成／翻攝
中山警方壓制逮捕呂姓男子。記者翁至成／翻攝
中山警方壓制逮捕古姓男子。記者翁至成／翻攝
中山警方壓制逮捕古姓男子。記者翁至成／翻攝

通緝 妨害公務 警察

延伸閱讀

北市男不滿丟回收被拒 嗆清潔員「囂張什麼」被訴妨害公務

喝醉摔傷就醫…男「一直報錯身分證字號」 警到場揪通緝犯身分

金山警查獲司機涉毒駕 同車乘客持毒、1人被發現是通緝犯

影／白目通緝犯邊騎機車邊吸毒 蘆洲廟會陣頭協助警方逮人

相關新聞

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，9名涉案獵人被判處無罪。至於行政罰部分，將由主管機關另行依法審酌。台灣原住民族政策協會...

屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署將9人依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地方法院今日宣判，除了顏父...

台中棒球隊教練性侵41童 上訴牽拖曾遭性侵影響性認知...二審不採信

台中市一所國小棒球隊松姓教練涉性侵41名學童、犯行90次，一審判1年6月至8年6月不等徒刑，松男認量刑過重，以成長過程中...

詐欺判11年！通緝犯酒後現身林森北 遇警心虛被逮朋友還幫「襲警」

呂姓男子因2條詐欺罪遭判11年徒刑，卻未到案展開逃亡，今天凌晨和古姓友人酒後走台北市中山區林森北路上，見巡邏員警經過心虛...

酒駕載學生！竹市建華國中校車擦撞轎車 市府永不錄用

新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，車上18名學生均無受傷，但黃姓司機遭...

辦最大案做最暖決定 嘉義地檢署檢察官王輝興榮退揭24年檢察人生

嘉義地檢署檢察官王輝興，任職檢察官24年、服務地檢超過二十載，選在60歲前光榮退休。回望司法生涯，他坦言最難忘的不是破獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。