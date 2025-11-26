屏東獵黑熊案無罪 伍麗華：野保法給予原民尊重

快訊

中央社／ 屏東縣26日電

屏東霧台鄉大武部落9名村民，3年間獵殺4隻黑熊遭訴違法獵捕部分，均因非營利自用獲判無罪。立委伍麗華表示，野保法修法給予原民尊重，原民也願基於包容做法律實踐者。

大武部落9名村民於民國109至111年間獵殺4隻黑熊，遭屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴。屏東地方法院今天一審宣判，顏姓男子依頂替罪處拘役10天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；9人被訴違法獵捕、宰殺野生動物部分，均無罪；可上訴。

屏東地院說明，野生動物保育法已於今年2月18日配合司法院釋字第803號解釋，及最高法院111年度台非字第111號判決意旨，就原住民族獵捕、宰殺野生動物部分，於第21之1條規定增訂「非營利自用」除罪事由，並修正第51之1條規定而以行政罰替代、排除原本違規的刑罰，藉以尊重原住民族傳統文化、祭儀，並兼顧野生動物保育。

屏東地院表示，因被告9人均為原住民，且本案獵捕、宰殺行為均是基於非營利自用目的，且其中1隻台灣黑熊同時具危及人類性命之虞，符合野保法中得予以獵捕或宰殺情形及修法後增訂規定，依刑法適用有利於被告的除罪規定，均應不罰，故判處無罪。至於被告9人是否適用野保法行政罰規定，宜由主管機關另行依法審酌。

促成野保法修法的民進黨籍山地原住民立委伍麗華表示，很高興原住民狩獵除罪化，原民一路走來跟中華民國法律磨合，許多慣習與法律認知不同，非基於故意犯法，在學習適應法律過程中，法律也必須尊重原民作修正。

伍麗華說，黑熊事件後部落成立巡守隊，也顯示只要政府給予原民尊重、空間、時間與資源，原民會跟政府法律一起維護山林。從獵人王光祿案大法官釋字803號解釋，到野保法修法完成，再到本案判決，可見法律逐步還給原民尊重，原民也願意基於這樣的包容，未來作法律上實踐者。

被告之一的大武村長麥庸正今天感性寫下，大武部落歷經3年黑熊事件，一路走來壓力與煎熬不小，無罪宣判終於讓部落放下心中重擔，也感謝林業及自然保育署協助成立黑熊巡守隊，讓外界看到部落的努力與改變，這不只是法律勝利，更是部落尊嚴與清白的重要肯定。

原住民族 台灣黑熊

