黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導

遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照、屏東地檢署提供
屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，9名涉案獵人被判處無罪。至於行政罰部分，將由主管機關另行依法審酌。台灣原住民族政策協會肯定司法判決，並呼籲停止行政懲罰。林保署應考量文化特殊性與非營利目的，停止以僵硬的單一法規標準，再次對這些被司法除罪的文化行為進行處罰。不過，該判決不代表所有族群都可獵熊，如魯凱族等甚至視黑熊為禁忌或神聖象徵。行政機關在解釋法規時必須充分尊重差異。

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量被告為原住民，且獵捕行為是「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今（26日）判處9名涉案獵人無罪。

針對屏東地院的黑熊案判決，台灣原住民族政策協會理事長Yapasuyongu Akuyana表示，對判決結果表示肯定。法院認同涉案獵人的行為符合「野保法」修正後「非營利自用」的除罪精神，這是司法對原住民族文化權利的具體尊重。

針對「釐清除罪範圍」，Yapasuyongu Akuyana說，判決保護的是「傳統文化」行為，與商業盜獵完全不同。這為個案文化慣習提供了法律保障。

此外，「狩獵傳統高度仰賴部落慣習與禁忌」，他提醒，該判決不代表所有族群都可獵熊。部分族群（如魯凱族等）甚至視黑熊為禁忌或神聖象徵。行政機關在解釋法規時必須充分尊重這種差異。

Yapasuyongu Akuyana還表示，雖然免除刑責，但仍有行政罰待審酌。呼籲農業部林業署應考量文化特殊性與非營利目的，停止以僵硬的單一法規標準，再次對這些被司法除罪的文化行為進行處罰。

「終極目標是共管機制。」Yapasuyongu Akuyana說，司法只能解決個案，無法解決體制。行政機關應加速與部落建立在地化、共管（Co-management）機制，將原住民族對山林的知識（TEK）納入保育政策，才能真正減少這類衝突。

