屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署將9人依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地方法院今日宣判，除了顏父犯頂替罪，處拘役10天可易科罰金，其餘被訴無罪。有排灣族獵人表示，原住民狩獵是有原由的，非無故為之。

屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會於林保署及屏科大輔導下，2018年4月完成立案並提出狩獵申請，規範狩獵數量、獵物種類、獵區範圍等，並請狩獵者擔任山林巡守員角色，並配合學術單位進行動物族群監測研究，達到野生動物族群永續的目標。

協會理事長羅名宏說，此為魯凱族的案件，不好評論。一般排灣族部落因海拔較低的關係，幾乎看不到黑熊，因此狩獵到的機率也就不大，目前主要狩獵的獵物為山豬及山羌，另外還有少量野山羊。

他說，目前協會的狩獵，會先透過各部落的窗口，預估一整年的獵物數量並提出申請，等到年度結束後，再統計最終的狩獵數量並回報。一般來說，狩量數量都會比預估的少。

他說，依排灣族傳統，狩獵獵物的目的主要是用在喪家除喪，或是祭典所需，現代社會大家都有自己的工作，不像過去有人要靠打獵為生，若非除喪、祭典等需求，通常不會無故就上山狩獵。

排灣族涂姓獵人表示，現在狩獵多以放陷阱為主，獵槍因危險性較高且有管制，除非是較專業獵人否則比較少用。排灣族部落幾乎遇不到黑熊，但近年來可能因氣候變遷等因素，黑熊分布的海拔開始降低，但真的要捕到的機率還是非常低。

他說，和排灣族不同，魯凱族獵人可以透過獵到重大獵物，獲得榮譽與階級提升，而黑熊就是很指標的獵物。加上魯凱族部落所在的海拔比較高，傳統獵區遇到黑熊的機會更大，更有機會獵到。

舊大武路徑拍到台灣黑熊。圖／林保署屏東分署提供
