酒駕載學生！竹市建華國中校車擦撞轎車 市府永不錄用

新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，車上18名學生均無受傷，但黃姓司機遭警方查出酒駕，市府已啟動應變機制，學生由校長徒步帶返校，並將依規定對司機進行開罰、永不錄用。

警方表示，所幸18名學生均無受傷，但駕駛酒測值達0.54，涉嫌酒駕接送學生，市府獲報後立即啟動處置機制，並要求學校依契約開罰，相關司機永不錄用。

新竹市政府教育處表示，該輛交通車由光復路沿線載送學生前往建華國中上課，為鴻寶交通有限公司承包。事故發生後，校長第一時間抵達現場，啟動緊急應變，並帶領18名學生徒步返校，學生於上午8時25分全數返抵校園，順利趕上第一節課程。校方也已逐一向家長報平安，確保家長即時掌握子女狀況。

教育處指出，交通車駕駛經警方酒測達0.54，已被依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。市府除將依新竹市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準辦理，代理市長邱臣遠也在第一時間表達嚴正立場，要求學校依契約開罰，違規司機永不錄用。此外，若承攬業者違反合約，最重可解除契約。

教育處強調，後續將加強督導各校落實學生交通車管理辦法，並會同交通部公路局新竹區監理所、新竹市監理站及竹市警察局進行路邊臨檢，嚴格稽查交通車營運狀況，強化學生乘車安全。

警方表示，事發地距校約1.4公里，步行約20分鐘，其他細節因偵查不公開不便透露。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康