快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

酒駕載學生！竹市建華國中校車擦撞轎車 市府永不錄用

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，車上18名學生均無受傷，但黃姓司機遭警方查出酒駕，市府已啟動應變機制，學生由校長徒步帶返校，並將依規定對司機進行開罰、永不錄用。

警方表示，所幸18名學生均無受傷，但駕駛酒測值達0.54，涉嫌酒駕接送學生，市府獲報後立即啟動處置機制，並要求學校依契約開罰，相關司機永不錄用。

新竹市政府教育處表示，該輛交通車由光復路沿線載送學生前往建華國中上課，為鴻寶交通有限公司承包。事故發生後，校長第一時間抵達現場，啟動緊急應變，並帶領18名學生徒步返校，學生於上午8時25分全數返抵校園，順利趕上第一節課程。校方也已逐一向家長報平安，確保家長即時掌握子女狀況。

教育處指出，交通車駕駛經警方酒測達0.54，已被依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。市府除將依新竹市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準辦理，代理市長邱臣遠也在第一時間表達嚴正立場，要求學校依契約開罰，違規司機永不錄用。此外，若承攬業者違反合約，最重可解除契約。

教育處強調，後續將加強督導各校落實學生交通車管理辦法，並會同交通部公路局新竹區監理所、新竹市監理站及竹市警察局進行路邊臨檢，嚴格稽查交通車營運狀況，強化學生乘車安全。

警方表示，事發地距校約1.4公里，步行約20分鐘，其他細節因偵查不公開不便透露。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，被警方查出他酒駕。圖／警方提供
新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，被警方查出他酒駕。圖／警方提供
新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，被警方查出他酒駕。圖／警方提供
新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，被警方查出他酒駕。圖／警方提供

新竹 開罰 酒駕

延伸閱讀

兩男4度酒駕上路全送辦 北市酒駕男拒測3次開罰54萬

桃園男欠酒駕罰款9萬躲10年 佛心老闆霸氣全幫繳：盼好好做人

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時送醫仍不治

影／淡水6旬翁酒駕違規迴轉 65歲騎士遭撞上命危送醫

相關新聞

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，9名涉案獵人被判處無罪。至於行政罰部分，將由主管機關另行依法審酌。台灣原住民族政策協會...

屏東霧台獵殺黑熊法院判無罪 現在為何還要狩獵？2原因曝光

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署將9人依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地方法院今日宣判，除了顏父...

台中棒球隊教練性侵41童 上訴牽拖曾遭性侵影響性認知...二審不採信

台中市一所國小棒球隊松姓教練涉性侵41名學童、犯行90次，一審判1年6月至8年6月不等徒刑，松男認量刑過重，以成長過程中...

詐欺判11年！通緝犯酒後現身林森北 遇警心虛被逮朋友還幫「襲警」

呂姓男子因2條詐欺罪遭判11年徒刑，卻未到案展開逃亡，今天凌晨和古姓友人酒後走台北市中山區林森北路上，見巡邏員警經過心虛...

酒駕載學生！竹市建華國中校車擦撞轎車 市府永不錄用

新竹市51歲黃姓司機駕駛建華國中交通車，今天上午行經光復路、食品路口時，與轎車擦撞，車上18名學生均無受傷，但黃姓司機遭...

辦最大案做最暖決定 嘉義地檢署檢察官王輝興榮退揭24年檢察人生

嘉義地檢署檢察官王輝興，任職檢察官24年、服務地檢超過二十載，選在60歲前光榮退休。回望司法生涯，他坦言最難忘的不是破獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。