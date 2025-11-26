砍「二房東」297刀殺人罪判刑19年 合議庭判決理由曝光

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市68歲男子陳進財積欠失明「二房東」顏姓男子債務，2024年6月涉刀狂刺顏男297刀奪命，依殺人罪起訴，台北地院國民法官法庭審理認為，陳犯後態度不佳，社會復歸可能性低，依殺人罪判他有期徒刑19年。可上訴。

判決指出，陳進財殺人後雖未留在案發公寓內通報警消人員，反而搭乘計程車前往新竹地區賭博與尋覓藏匿地點，不過，他打電話報警投案、坦承殺人，留在原地等待警方到場，符合自首要件，可減刑。

合議庭認為，陳進財與顏除借貸債務外，並無重大仇怨糾紛，僅因顏要求領取社會救助金後先還錢，即萌生殺意，犯案手段兇殘，陳偵查、審理中說詞反覆，先辯稱涉傷害致死罪，後來坦承殺人，犯後態度難謂良好。

判決說，陳進財尚未與死者家屬達成和解，審酌他自幼成長於失能家庭，犯案前依賴政府社會救助維生，家庭支持系統全無，且自身智識與技能基礎甚為薄弱，評估他社會復歸的可能性低，依法量刑。

法院開庭時，陳進財的辯護人表示，陳向顏借2萬元，1個月本息要還1萬5000元，後來變成8萬元，顏還對陳說若不錢還，就去街頭當乞丐，稱陳被高額利息逼迫犯罪；辯護人說，陳行兇後很後悔，曾打電話自首，符合自首減刑條件。

檢察官蒞庭指出，死者顏姓男子全身有近300處刀傷，現場血跡噴濺到2公尺高的牆面，陳是因賭癮不斷向顏借錢、且不願還錢才殺人。

台北地檢署起訴指出，68歲的陳進財向78歲的顏姓男子分租台北市萬華區民和街的房子，陳雖然有按時付房租，但他有賭博習慣，也常向顏借錢，鄰人指控，顏開口要陳還錢時，聽聞雙方時起爭執。

2024年6月9日，陳進財受不了又被顏催債，盛怒下先持剪刀狂刺顏38下，又拿起菜刀砍258刀，導致顏頭骨破裂、腦漿四溢死亡。

行凶後，陳更換血衣、血褲搭火車南下，在老家新竹市城隍廟附近的超商向人借手機打電話報案，警方獲報到場處理時，陳蹲坐路旁對警方表示「我殺了人」。

檢警偵訊時，陳進財說不清欠了顏多少錢，還稱顏平常可以下廚煮飯，不知顏失明，陳辯稱只想拿刀嚇顏一下而已，檢察官偵辦後，依重罪聲押陳獲准，偵結依殺人罪將陳起訴。

陳進財不滿被二房東顏姓男子催繳房租，涉持菜刀砍死對方。圖／聯合報系資料照片
殺人 自首 國民法官

