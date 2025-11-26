辦最大案做最暖決定 嘉義地檢署檢察官王輝興榮退揭24年檢察人生

嘉義地檢署檢察官王輝興，任職檢察官24年、服務地檢超過二十載，選在60歲前光榮退休。回望司法生涯，他坦言最難忘的不是破獲重大洗錢、毒品或十大要犯案件，而是一件與腦死車禍青年器捐相關的抉擇，深刻影響了他對「情、理、法」排序的理解。

今天嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、主任檢察官江金星等人祝賀王輝興榮退並表達不捨。他被視為司法實務第一線的重要承辦者，曾於2004年指揮偵辦捕獲十大要犯薛球、陳益華；2007年偵辦六合彩組頭盧柏賢跨國洗錢及網路簽賭案，凍結海內外銀行帳戶達86億餘元，寫下國內司法史上最高查扣紀錄；2014年指揮在基隆破獲692公斤愷他命毒品案，為當年度查扣量新高。

王輝興政大法律系畢業，考取司法官後於2001年獲派至嘉義地檢署任職至今，曾升任主任檢察官派駐台南地檢署1年，其辦案有方、注重細節，有媒體評論其起訴書類條理分明。

回顧檢察官生涯，他最難忘的不是破獲的大案，而是初任時處理的一起車禍案件。當時一名20歲青年因車禍重傷、醫院判定腦死，家屬願意器捐，但因父母未婚、母親失聯，戶籍資料裡面又沒有父親的名字，雖然父親出面表示同意，但是還是需要親子鑑定，就在手續受阻之際，醫院外已有3輛醫療專車待命、5名病患正等待器官移植。王輝興衡量時效、外貌相似與生命急迫，決定先准許進行器捐、後補程序，而2個月後鑑定結果證實確為父子關係。

王輝興說，直到現在都不後悔走這樣程序，「情理法、法理情」糾結之際，最後選擇「情還是在法律之前」。

他將在12月2日正式榮退，但本月至今仍簽結82案，其中以詐欺近5成最多、毒品居次。他坦言，詐騙已全面拖垮警政、地檢與法院量能，「案件量逐年增加，司法資源被大量消耗。」

雖然檢察官也可任職至70歲，但王輝興選擇提前退場，規畫人生後半段。明年元月他將投入律師工作，成立名為「正興」的律所，寓意「正義的王輝興」，盼以另一種方式持續主持公理。

談到當年查扣盧柏賢案86億、台灣追回23億，但未獲任何獎金，他笑著說「一輩子薪水就那些、我沒有欠國家。」話語間也流露真誠卸任情懷。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885