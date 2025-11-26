花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 今赴警局做筆錄…張峻：為災民不會沉默

花蓮縣議長張峻不滿立委傅崐萁在災區辦重建座談會卻未通知他，衝進場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。張峻今天到縣警局做筆錄，他說，仔細看現場影像，桌子根本沒碰到傅，「不知道驗傷單哪裡來？」強調這一腳為災民，災民的事他絕對不會沉默。

國民黨立委傅崐萁上月27日在光復鄉大華村活動中心舉辦堰塞湖災區重建座談會，本身也是光復受災戶的張峻不滿未被通知，直接進場踹踢傅崐萁的桌子，怒罵「為什麼沒通知？欺負光復人是不是？」；隔天傅提告張峻刑法妨害公務罪、聚眾施強暴脅迫罪、傷害罪、強制罪、恐嚇罪、及集會遊行法妨害集會罪。

張峻今天表示，傅崐萁指控他踢桌子害傅胸口受傷、血壓升高，他收到花蓮縣警局通知要到刑警大隊做筆錄，他依法配合，今天大約下午1時前往，花了約1個小時做筆錄。

張峻說，警方播放當時蒐證影片，還將畫面放大，他仔細看，桌子根本沒有碰到傅，「不知道傅的驗傷單哪裡來？是不是造假？」