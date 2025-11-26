花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 今赴警局做筆錄…張峻：為災民不會沉默

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣議長張峻不滿立委傅崐萁在災區辦重建座談會卻未通知他，衝進場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。張峻今天到縣警局做筆錄，他說，仔細看現場影像，桌子根本沒碰到傅，「不知道驗傷單哪裡來？」強調這一腳為災民，災民的事他絕對不會沉默。

國民黨立委傅崐萁上月27日在光復鄉大華村活動中心舉辦堰塞湖災區重建座談會，本身也是光復受災戶的張峻不滿未被通知，直接進場踹踢傅崐萁的桌子，怒罵「為什麼沒通知？欺負光復人是不是？」；隔天傅提告張峻刑法妨害公務罪、聚眾施強暴脅迫罪、傷害罪、強制罪、恐嚇罪、及集會遊行法妨害集會罪。

張峻今天表示，傅崐萁指控他踢桌子害傅胸口受傷、血壓升高，他收到花蓮縣警局通知要到刑警大隊做筆錄，他依法配合，今天大約下午1時前往，花了約1個小時做筆錄。

張峻說，警方播放當時蒐證影片，還將畫面放大，他仔細看，桌子根本沒有碰到傅，「不知道傅的驗傷單哪裡來？是不是造假？」

「災民的事，我絕對不會沉默」，張峻強調，光復災區重建之路漫長，他一定會為災民發聲。他說，「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」匡列300億元，感謝中央願意幫災民重建，不過受災戶房屋修繕補助35萬元遠遠不夠，希望重建條例有不足之處，縣府要重視，在明年總預算中編列。

花蓮縣議長張峻日前怒踹傅崐萁桌子遭對方提告，今天到縣警局做筆錄。圖／張峻提供
國民黨立委傅崐萁上月在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」。圖／讀者提供
