不滿催債砍失明「二房東」297刀 陳進財殺人罪判19年

台北市68歲男子陳進財積欠失明的「二房東」顏姓男子債務，2024年6月涉刀狂刺顏男297刀奪命，依殺人罪起訴，陳認罪，主張自首，台北地院國民法官法庭今宣判，陳依殺人罪判處有期徒刑19年。可上訴。

法院開庭時，陳進財的辯護人表示，陳向顏借2萬元，1個月本息要還1萬5000元，後來變成8萬元，顏還對陳說若不錢還，就去街頭當乞丐，稱陳被高額利息逼迫犯罪；辯護人說，陳行兇後很後悔，曾打電話自首，符合自首減刑條件。

檢察官蒞庭指出，死者顏姓男子全身有近300處刀傷，現場血跡噴濺到2公尺高的牆面，陳是因賭癮不斷向顏借錢、且不願還錢才殺人。

陳進財開庭時供稱，當天犯案後離開現場，看見顏「站在原地」，還表示有叫救護車等，不過，參審的國民法官認為陳說法漏洞百出，表示「沒有人會相信你的」。

台北地檢署起訴指出，68歲的陳進財向78歲的顏姓男子分租台北市萬華區民和街的房子，陳雖然有按時付房租，但他有賭博習慣，也常向顏借錢，鄰人指控，顏開口要陳還錢時，聽聞雙方時起爭執。

2024年6月9日，陳進財受不了又被顏催債，盛怒下先持剪刀狂刺顏38下，又拿起菜刀砍258刀，導致顏頭骨破裂、腦漿四溢死亡。

行凶之後，陳更換血衣、血褲搭火車南下，在老家新竹市城隍廟附近的超商向人借手機打電話報案，警方獲報到場處理時，陳蹲坐路旁對警方表示「我殺了人」。