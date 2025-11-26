收信徒百萬做錢母？台中乩童全侵吞…判刑1年2月要賠100萬

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中太平區1間宮廟鄭姓男子擔任主事兼乩身，他向郭姓信徒以「閻羅天子幫做錢母」法事為由，約好收100萬元並於2周後還款，事後卻侵占入己；台中地院刑事庭依侵占罪判鄭1年2月，郭再提民事求償，鄭未到庭、未提書狀辯論，民事庭以他視同自認，判鄭應給付郭100萬元，可上訴。

檢警調查，郭男2023年6月起多次捐款給廟方，鄭就向他稱可透過做錢母增加運勢，法事施作完畢後就會還錢，郭同年8月兩度交付50萬元、50萬元當作錢母科儀法事之用。

鄭、郭原約定2周歸還100萬元，但鄭卻以7月不宜施作法事等理由，事後又一再拖延拒絕還錢，並將100萬元侵占入己，經郭提告侵占。

台中地院刑事庭審理時，鄭否認犯行，辯稱郭交付的錢是簽賭的賭金，是因為怕被妻子懷疑，才在對話紀錄中稱款項是作為錢母科儀法事。

郭證稱，鄭就跟他說「閻羅天子要幫他做錢母」讓他運氣可以好一點，要押100萬元在神明那邊，之後拿回部分放銀行、3600元買東西給長輩吃，3600元拿去捐款，這樣就可以帶來財運；郭還說，鄭點收100萬元後用紅紙包起來放在閻羅天子下面，事前稱2周會歸還，並替他施作法事。

刑事庭勘驗對話發現，郭的妻子傳訊向鄭說「麻煩告知取回造錢母科儀100萬元的時間，希望您不會又是百種理由，一再推辭，神明的美意也都沒有了」，鄭則回「會早起辦妥此事。」

刑事庭審酌，鄭有詐欺、強盜前科，素行不佳，否認犯罪、飾詞狡飾，且多次無正當理由未到庭耗費司法資源，也沒和郭和解，犯後態度惡劣，依侵占罪判他1年2月。

郭再提民事訴訟，對證男求償100萬元；對此，鄭經法院通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭認為，郭刑事被判刑1年2月，民事開庭未到、沒提書狀爭執，視同自認，認定郭求償有據，判鄭應給付他100萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

