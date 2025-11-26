快訊

3年獵殺4台灣黑熊法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎摩托車遊街，引發譁然，屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪起訴9人，屏東地院判9人野保法均無罪，合議庭認為，9人均為原住民，獵捕、宰殺行為基於非營利自用，判無罪。

判決指出，野生動物保育法今年2月18日配合司法院釋字第803號解釋與最高法院111年度台非字第111號判決意旨，就原住民族獵捕、宰殺野生動物部分，於第21之1條規定增訂「非營利自用」除罪事由，修正第51之1條規定而以行政罰替代、排除原本違規刑罰，藉以尊重原住民族傳統文化、祭儀，並兼顧野生動物的保育。

判決指出，9人均為原住民，且本案的獵捕、宰殺行為均是基於非營利自用，符合修正後野生動物保育法第21-1條規定，依刑法第2條第1項但書，適用有利於被告的除罪規定，均應不罰，故判處無罪。9人是否有野生動物保育法第51之1條行政罰規定，由主管機關另行依法審酌。

屏東地檢署表示，會在研議是否上訴。屏東縣府表示，尊重司法判決。

判決指出，顏明德父子3人、大武村長麥庸正、包姓村民等共9人，在2022年10到12月間，在屏東縣霧台鄉，因有危及人類性命之虞及非營利自用，單獨或共同，以獵槍射擊，間或輔以陷阱方式，獵捕、宰殺保育類野生動物，共台灣黑熊4隻、台灣水鹿15隻、台灣野山羊3隻。

判決指出，顏明德為掩護兩個兒子宰殺保育類動物的犯行，在偵查中謊稱是他獵捕、宰殺保育類動物，以此方式隱蔽真正獵捕、宰殺黑熊的兩名兒子頂替，足以妨害偵查機關偵查權行使與追訴犯罪的正確性。

判決指出，顏父犯意圖使犯人隱蔽而頂替罪，基於父子情誼犯案，考量偵查中坦承犯行，量處拘役10天，可易科罰金，一天一千元，1萬元。全案可上訴。

遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照、屏東地檢署提供
遭獵殺的台灣黑熊。圖／資料照、屏東地檢署提供

保育類野生動物 屏東縣 原住民族

