接警告後2小時行凶 男埋伏殺前女友遭起訴

中央社／ 台北26日電

劉姓男子涉嫌在北市信義區停車場埋伏、殺死谷姓前女友；北檢查出，女方聲請保護令獲准，劉男接獲警方致電告誡不得騷擾後2小時，抵達停車場埋伏行凶，今依殺人罪嫌起訴劉男。

依據台北地檢署起訴書，劉姓男子與谷姓女子114年間均在台北市信義區某夜店工作，後來交往同居；劉男5月間因懷疑女方感情不忠而動粗，並剪爛女方衣物。

女方決定分手提告傷害並聲請暫時保護令；但劉男於分手後3度前往女方位於北市文山區的住處附近等待、圍堵。法院今年7月28日核發保護令生效，命劉男不得對谷女做身體或精神上不法侵害，保護令隔天寄送劉男租屋處。

警員於7月30日晚間6時10分致電劉男告誡保護令內容，含不得接近、騷擾等行為；劉男以違反保護令及殺人犯意，前往租賃汽車，並於晚間8時10分開到信義區商場地下室停車場守候埋伏，30分鐘後見到谷女現身，持刀刺殺谷女，再將失去意識的谷女拖到樓梯間棄置。

劉男行凶後，駕車離開，經還車後，前往宜蘭的外公家躲藏；劉男拖行谷女時，路人察覺有異報警，全案曝光，谷女被送往醫院急救，仍因大量出血死亡。警方循線在宜蘭將劉男拘提到案。

台北地檢署今天偵結，依殺人罪起訴劉男，明天移審法院。

保護令 殺人 北市

相關新聞

不滿催債砍失明「二房東」297刀 陳進財殺人罪判19年

台北市68歲男子陳進財積欠失明的「二房東」顏姓男子債務，2024年6月涉刀狂刺顏男297刀奪命，依殺人罪起訴，陳認罪，主...

3年獵殺4台灣黑熊法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎摩托車遊街，引發譁然，屏東地檢署依違反野生動物保育法...

辦最大案做最暖決定 嘉義地檢署檢察官王輝興榮退揭24年檢察人生

嘉義地檢署檢察官王輝興，任職檢察官24年、服務地檢超過二十載，選在60歲前光榮退休。回望司法生涯，他坦言最難忘的不是破獲...

砍「二房東」297刀殺人罪判刑19年 合議庭判決理由曝光

台北市68歲男子陳進財積欠失明「二房東」顏姓男子債務，2024年6月涉刀狂刺顏男297刀奪命，依殺人罪起訴，台北地院國民...

花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 今赴警局做筆錄…張峻：為災民不會沉默

花蓮縣議長張峻不滿立委傅崐萁在災區辦重建座談會卻未通知他，衝進場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。張峻今天到縣警局做筆錄，他...

收信徒百萬做錢母？台中乩童全侵吞…判刑1年2月要賠100萬

台中太平區1間宮廟鄭姓男子擔任主事兼乩身，他向郭姓信徒以「閻羅天子幫做錢母」法事為由，約好收100萬元並於2周後還款，事...

