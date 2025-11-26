接警告後2小時行凶 男埋伏殺前女友遭起訴

劉姓男子涉嫌在北市信義區停車場埋伏、殺死谷姓前女友；北檢查出，女方聲請保護令獲准，劉男接獲警方致電告誡不得騷擾後2小時，抵達停車場埋伏行凶，今依殺人罪嫌起訴劉男。

依據台北地檢署起訴書，劉姓男子與谷姓女子114年間均在台北市信義區某夜店工作，後來交往同居；劉男5月間因懷疑女方感情不忠而動粗，並剪爛女方衣物。

女方決定分手提告傷害並聲請暫時保護令；但劉男於分手後3度前往女方位於北市文山區的住處附近等待、圍堵。法院今年7月28日核發保護令生效，命劉男不得對谷女做身體或精神上不法侵害，保護令隔天寄送劉男租屋處。

警員於7月30日晚間6時10分致電劉男告誡保護令內容，含不得接近、騷擾等行為；劉男以違反保護令及殺人犯意，前往租賃汽車，並於晚間8時10分開到信義區商場地下室停車場守候埋伏，30分鐘後見到谷女現身，持刀刺殺谷女，再將失去意識的谷女拖到樓梯間棄置。

劉男行凶後，駕車離開，經還車後，前往宜蘭的外公家躲藏；劉男拖行谷女時，路人察覺有異報警，全案曝光，谷女被送往醫院急救，仍因大量出血死亡。警方循線在宜蘭將劉男拘提到案。

台北地檢署今天偵結，依殺人罪起訴劉男，明天移審法院。