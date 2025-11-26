影／淡水無照茶室不賣茶卻聚賭 10人擲骰查扣賭資150萬

新北市淡水1家無照茶室入夜不泡茶不唱歌卻搞賭，警方日前持搜索票前往查緝，8名賭客圍著大碗公正與母女檔老闆聚賭骰子「十八豆仔」，有人剛領普發1萬元差點輸光，有人摔斷手打石膏也要賭，總共查扣賭資150萬。

據了解，位於淡水區中山路巷內這家無照營業的清茶室沒有招牌，入夜關門聚賭只有熟客可以進入，警方蒐證後向士林地檢署聲請搜索票獲准，23日深夜11時許前往搜索，將茶室老闆77歲陳姓老婦與她的53歲曾姓女兒和8名賭客全部帶回派出所。

賭客5男、3女年齡介於47至72歲，其中65歲楊男當天剛領政府普發1萬元就輸掉7千多，62歲林男車禍摔斷左手打著石膏也要賭，現場共查扣骰子77顆、碗公1個、監視器主機及鏡頭4支、賭資150萬餘元（包含抽頭金14萬餘元）。