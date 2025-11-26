快訊

影／淡水無照茶室不賣茶卻聚賭 10人擲骰查扣賭資150萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水1家無照茶室入夜不泡茶不唱歌卻搞賭，警方日前持搜索票前往查緝，8名賭客圍著大碗公正與母女檔老闆聚賭骰子「十八豆仔」，有人剛領普發1萬元差點輸光，有人摔斷手打石膏也要賭，總共查扣賭資150萬。

據了解，位於淡水區中山路巷內這家無照營業的清茶室沒有招牌，入夜關門聚賭只有熟客可以進入，警方蒐證後向士林地檢署聲請搜索票獲准，23日深夜11時許前往搜索，將茶室老闆77歲陳姓老婦與她的53歲曾姓女兒和8名賭客全部帶回派出所。

賭客5男、3女年齡介於47至72歲，其中65歲楊男當天剛領政府普發1萬元就輸掉7千多，62歲林男車禍摔斷左手打著石膏也要賭，現場共查扣骰子77顆、碗公1個、監視器主機及鏡頭4支、賭資150萬餘元（包含抽頭金14萬餘元）。

警詢後2名負責人依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，8名賭客依社會秩序維護法裁罰。淡水警分局指出，今年截至目前已取締14家沒有營業登記的無照茶室，累計裁罰66萬元，其中2家由新北市政府執行斷水斷電。

新北市淡水1家無照茶室入夜不泡茶不唱歌卻搞賭，警方日前持搜索票前往查緝，8名賭客圍著大碗公正與母女檔老闆聚賭骰子「十八豆仔」，總共查扣賭資150萬。記者林昭彰／翻攝
淡水 老闆

相關新聞

不滿催債砍失明「二房東」297刀 陳進財殺人罪判19年

台北市68歲男子陳進財積欠失明的「二房東」顏姓男子債務，2024年6月涉刀狂刺顏男297刀奪命，依殺人罪起訴，陳認罪，主...

3年獵殺4台灣黑熊法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，還曾載黑熊屍體「三貼」騎摩托車遊街，引發譁然，屏東地檢署依違反野生動物保育法...

辦最大案做最暖決定 嘉義地檢署檢察官王輝興榮退揭24年檢察人生

嘉義地檢署檢察官王輝興，任職檢察官24年、服務地檢超過二十載，選在60歲前光榮退休。回望司法生涯，他坦言最難忘的不是破獲...

砍「二房東」297刀殺人罪判刑19年 合議庭判決理由曝光

台北市68歲男子陳進財積欠失明「二房東」顏姓男子債務，2024年6月涉刀狂刺顏男297刀奪命，依殺人罪起訴，台北地院國民...

花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 今赴警局做筆錄…張峻：為災民不會沉默

花蓮縣議長張峻不滿立委傅崐萁在災區辦重建座談會卻未通知他，衝進場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。張峻今天到縣警局做筆錄，他...

收信徒百萬做錢母？台中乩童全侵吞…判刑1年2月要賠100萬

台中太平區1間宮廟鄭姓男子擔任主事兼乩身，他向郭姓信徒以「閻羅天子幫做錢母」法事為由，約好收100萬元並於2周後還款，事...

